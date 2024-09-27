聽新聞
0:00 / 0:00

石崇良：健保對罕病照顧不會斷

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部健保署署長石崇良表示，罕藥專款持續成長，「目前不會排除在總額之外。」 記者林琮恩／攝影
衛福部健保署署長石崇良表示，罕藥專款持續成長，「目前不會排除在總額之外。」 記者林琮恩／攝影

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕藥支付就是由公務預算跟健保總額支應，醫界提案罕藥專款挪出總額是假議題，健保對罕病病友照顧絕不會中斷。

醫師公會全聯會指出，西醫總額協商連續破局多年，健保資源有限，醫師公會希望醫事人力不致短缺，維持醫療品質。台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，疫情後醫院面臨醫護同仁大舉出走，內心無比沉重，世界各國醫界皆求重振，而我們卻在求生存。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫護出走、新藥新科技進步，民眾自費比率提高，醫界代表提出具體方案改善，開源也節流，卻遭反對，希望健保會共同負擔起責任，一起找出解方。

在健保總額協商中，醫院代表主張罕病、血友病藥費及與罕見疾病特材移出健保總額。醫改會執行長林雅惠說，健保精神包含公平，不應因為疾病而有差別待遇，這是醫療人權很重要的部分，不應用公務預算支應。

林雅惠表示，目前預防保健相關計畫等雖移出總額，但其他衍生費用納入，整體醫療支出增加，有「假瘦身、真挪移」之嫌；比起保障健保點值，政府應該思考如何以維持公平、改善健康、提升效率等核心價值來改善健保，如提高住院護理費、病房費、急重難罕症相關費用支付等，才是改革優先項目。

石崇良說，我國是亞洲第一個針對罕病立法的國家，未來對罕病病友的照顧不會減損，只會更多；目前健保署的總額版本是將罕藥專款保留在總額內，不管政策怎麼調整，都不影響對罕病病友的保障和用藥權益。

健保總額 石崇良 醫師

延伸閱讀

診所調劑費不漲了？醫界怒嗆：不是只有藥師會上街頭

健保署推高血脂共照 114年擴大執行58.7萬人受惠

明年健保總額協商破局 醫界：罕藥移出健保更有保障

醫界要求健保編247億改善點值 健保署長石崇良：不可行

相關新聞

排除罕藥？ 健保總額協商破局

明年度健保總額協商破局，醫院代表首度提案罕藥專款改由公務預算支應，健保不付。罕病基金會質疑此舉斬斷一點七萬名罕病患者治療...

石崇良：健保對罕病照顧不會斷

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕...

地牛翻身！宜蘭深夜發生規模4地震 3縣市有感

中央氣象署今天晚間11時46分，發布第473號顯著有感地震報告，宜蘭發生規模4地震，震央位於宜蘭縣政府南方 36.6 公...

高血脂隱形殺手 健保署推共照

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署...

回響／宜蘭鐵路高架 地方配合款獲減半

本報日前專題報導各縣市鐵路高架化經費龐大，恐拖垮地方財政。宜蘭鐵路高架化爭取十六年，昨天傳回佳音，行政院政委陳金德協調讓...

撐完手術救病患 礦工醫院院長黎慶福猝逝

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨天搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡，享壽70歲。醫護說，過程中黎就感到頭昏，卻強忍做完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。