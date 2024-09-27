石崇良：健保對罕病照顧不會斷

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕藥支付就是由公務預算跟健保總額支應，醫界提案罕藥專款挪出總額是假議題，健保對罕病病友照顧絕不會中斷。

醫師公會全聯會指出，西醫總額協商連續破局多年，健保資源有限，醫師公會希望醫事人力不致短缺，維持醫療品質。台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，疫情後醫院面臨醫護同仁大舉出走，內心無比沉重，世界各國醫界皆求重振，而我們卻在求生存。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，醫護出走、新藥新科技進步，民眾自費比率提高，醫界代表提出具體方案改善，開源也節流，卻遭反對，希望健保會共同負擔起責任，一起找出解方。

在健保總額協商中，醫院代表主張罕病、血友病藥費及與罕見疾病特材移出健保總額。醫改會執行長林雅惠說，健保精神包含公平，不應因為疾病而有差別待遇，這是醫療人權很重要的部分，不應用公務預算支應。

林雅惠表示，目前預防保健相關計畫等雖移出總額，但其他衍生費用納入，整體醫療支出增加，有「假瘦身、真挪移」之嫌；比起保障健保點值，政府應該思考如何以維持公平、改善健康、提升效率等核心價值來改善健保，如提高住院護理費、病房費、急重難罕症相關費用支付等，才是改革優先項目。

石崇良說，我國是亞洲第一個針對罕病立法的國家，未來對罕病病友的照顧不會減損，只會更多；目前健保署的總額版本是將罕藥專款保留在總額內，不管政策怎麼調整，都不影響對罕病病友的保障和用藥權益。