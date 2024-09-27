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10月徵文主題：我是高年級實習生

聯合報／ 本報訊

運動、旅行，在家含飴弄孫？愈來愈多的民眾退休後閒不下來，或是因為經濟壓力，重返職場，成為「高年級實習生」，有人至超商、速食店重新學習，工作充滿挑戰。歡迎退休後再度就業的你（妳），來信分享人生經驗。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，10月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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重返職場

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