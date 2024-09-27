聽新聞
0:00 / 0:00

高血脂隱形殺手 健保署推共照

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部健保署長石崇良（左6）表示，心血管疾病中，粥狀動脈硬化疾病每年死亡8萬人，比癌症死亡人數還高，其中高血脂是「隱形殺手」。記者林琮恩／攝影
衛福部健保署長石崇良（左6）表示，心血管疾病中，粥狀動脈硬化疾病每年死亡8萬人，比癌症死亡人數還高，其中高血脂是「隱形殺手」。記者林琮恩／攝影

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署石崇良說，高血脂是隱形殺手，預計年底試辦高血脂共照計畫，協助患者管理疾病，預計五十八點七萬人受惠。

心臟基金會董事長呂鴻基說，心血管疾病是全球頭號殺手，造成二○一七年全球一七五○萬人死亡，今年增至二○五○萬人，近八年已增加三百萬人，死亡速度相當驚人，台灣每年每十萬死亡人數中，高達百分之卅一死於心血管疾病，血脂管理不可不慎。

石崇良說，依健保署統計，一一二年缺血性心臟病就醫患者達六十二點二萬人，腦血管疾病四十五點九萬人，合計超過百萬人，另依一○六至一一二年統計，動脈粥狀硬化性心血管疾病新發住院個案五十八點七萬人，平均每年新增八點四萬人，此類病人再次發生心血管疾病的機率及死亡率均高；且相關醫療費用高達健保點值四五三億點，對個人及家庭的威脅不容忽視。

石崇良說，血脂不像血壓、血糖，臨床表現容易被發現，使得國人有極高的比率不知道自身有高血脂，直到發生中風、心肌梗塞後才發覺異狀，考量高血脂臨床照顧模式分歧，健保署與心臟基金會等單位制定「台灣血脂管理臨床路徑共識」，依年齡、病史等列出低、中、高、非常高與極高五個風險等級，及相應的疾病管理措施。

石崇良說，健保署預計年底開始，針對照護指引中非常高、極高風險患者，試辦高血脂共照計畫，照護計畫包括個案管理，明定追蹤頻率，納入飲食控制、生活習慣諮商等，當醫療院所達成照護目標可獲得品質達標獎勵。

目前也由大家醫計畫透過人工智慧進行疾病風險分級，民眾可透過健康存摺Ａｐｐ隨時了解衛教資訊，並結合雲端藥歷，讓醫師掌握病人風險情況，幫助控制血脂。

呂鴻基說，民眾應避免多油、多鹽、久坐的不良習慣，增加運動量、戒菸、戒酒，若從兒童開始養成健康生活習慣，控制三高，避免過重、肥胖，高達九成機率可預防發生後天性心血管疾病。

健保署 健保點值 心肌梗塞 心臟病 心血管疾病 生活習慣 癌症 石崇良 肥胖 衛福部

延伸閱讀

診所調劑費不漲了？醫界怒嗆：不是只有藥師會上街頭

健保署推高血脂共照 114年擴大執行58.7萬人受惠

醫界要求健保編247億改善點值 健保署長石崇良：不可行

國人心血管疾病死亡比癌症還高 健保署擬試辦共照計畫

相關新聞

排除罕藥？ 健保總額協商破局

明年度健保總額協商破局，醫院代表首度提案罕藥專款改由公務預算支應，健保不付。罕病基金會質疑此舉斬斷一點七萬名罕病患者治療...

石崇良：健保對罕病照顧不會斷

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕...

地牛翻身！宜蘭深夜發生規模4地震 3縣市有感

中央氣象署今天晚間11時46分，發布第473號顯著有感地震報告，宜蘭發生規模4地震，震央位於宜蘭縣政府南方 36.6 公...

高血脂隱形殺手 健保署推共照

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署...

撐完手術救病患 礦工醫院院長黎慶福猝逝

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨天搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡，享壽70歲。醫護說，過程中黎就感到頭昏，卻強忍做完...

肺癌防治評比 台灣藥物可近性輸日韓

肺癌成為新國病，衛福部補助肺癌高風險族群，每2年1次免費接受胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。經濟學人智庫最新發布台日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。