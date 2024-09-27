高血脂隱形殺手 健保署推共照

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署長石崇良說，高血脂是隱形殺手，預計年底試辦高血脂共照計畫，協助患者管理疾病，預計五十八點七萬人受惠。

心臟基金會董事長呂鴻基說，心血管疾病是全球頭號殺手，造成二○一七年全球一七五○萬人死亡，今年增至二○五○萬人，近八年已增加三百萬人，死亡速度相當驚人，台灣每年每十萬死亡人數中，高達百分之卅一死於心血管疾病，血脂管理不可不慎。

石崇良說，依健保署統計，一一二年缺血性心臟病就醫患者達六十二點二萬人，腦血管疾病四十五點九萬人，合計超過百萬人，另依一○六至一一二年統計，動脈粥狀硬化性心血管疾病新發住院個案五十八點七萬人，平均每年新增八點四萬人，此類病人再次發生心血管疾病的機率及死亡率均高；且相關醫療費用高達健保點值四五三億點，對個人及家庭的威脅不容忽視。

石崇良說，血脂不像血壓、血糖，臨床表現容易被發現，使得國人有極高的比率不知道自身有高血脂，直到發生中風、心肌梗塞後才發覺異狀，考量高血脂臨床照顧模式分歧，健保署與心臟基金會等單位制定「台灣血脂管理臨床路徑共識」，依年齡、病史等列出低、中、高、非常高與極高五個風險等級，及相應的疾病管理措施。

石崇良說，健保署預計年底開始，針對照護指引中非常高、極高風險患者，試辦高血脂共照計畫，照護計畫包括個案管理，明定追蹤頻率，納入飲食控制、生活習慣諮商等，當醫療院所達成照護目標可獲得品質達標獎勵。

目前也由大家醫計畫透過人工智慧進行疾病風險分級，民眾可透過健康存摺Ａｐｐ隨時了解衛教資訊，並結合雲端藥歷，讓醫師掌握病人風險情況，幫助控制血脂。

呂鴻基說，民眾應避免多油、多鹽、久坐的不良習慣，增加運動量、戒菸、戒酒，若從兒童開始養成健康生活習慣，控制三高，避免過重、肥胖，高達九成機率可預防發生後天性心血管疾病。