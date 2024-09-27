肺癌防治評比 台灣藥物可近性輸日韓

肺癌成為新國病，衛福部補助肺癌高風險族群，每2年1次免費接受胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查。經濟學人智庫最新發布台日韓肺癌防治評比，台灣在肺癌防治「政策優先性」、「公衛對策」優於日韓，但在藥物可近性僅拿到中等。胸腔科醫師提醒，肺癌患者會出現口乾、胸悶、胸痛、慢性咳嗽、咳血、體重減輕等症狀，如覺得胸腔有問題且長期未檢查，建議透過Ｘ光片確認是否和腫瘤相關。

台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，台大醫院近年為1萬7298位民眾進行低劑量電腦斷層篩檢，揪出956位肺癌確診個案，其中85.1%是第0期、第1期，僅11.8%是晚期，可見藉由政策推動肺癌篩檢制度，有助於翻轉國內肺癌患者罹癌期別。

台灣早期肺癌篩檢進步，但晚期藥物治療面臨瓶頸，藥物可近性被評為中等，楊志新表示，我國對肺癌藥物核准上市速度雖快，但健保給付時程較慢、落後國際治療指引，不但無法滿足臨床治療上病人需要與醫師期待，也讓台灣因為接受標準治療病人難以尋覓，在肺癌藥物跨國臨床試驗研究出現瓶頸。

以晚期肺腺癌為例，國際治療指引建議沒有特定腫瘤基因突變的病人，應優先接受免疫藥物合併化療，美國、英國、澳洲、日本與韓國等許多國家皆已全面給付，台灣則限縮條件。不過，近來第三代EGFR基因突變標靶藥物全給付，也讓國內等藥許久的病友看到希望，期待免疫治療藥物加速給付，實現肺癌死亡率下降的目標。

LDCT主要篩檢對象，包括具肺癌家族史（父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌）的民眾、50至74歲男性或45至74歲女性，或是年齡介於50至74歲吸菸史達30包-年等。

北醫附醫胸腔內科主治醫師、事業發展部主任周百謙說，除了公費篩檢外，也有愈來愈多病人會在自費健檢項目中納入。早期肺癌首選治療方式為開刀，希望藉此切除小腫瘤；中晚期患者在開刀治療前，可能先透過化療縮小腫瘤再開刀，不能開刀就用化療、放療、免疫或標靶治療等，手術主要是降低發展至晚期的風險。

目前科技只能把影像找得到的腫瘤切掉，周百謙說，如果患者有暴露在空氣汙染環境裡，或有抽菸等風險因子，可能不只一顆腫瘤，手術只能切除看得到的，但可能有其他小顆的出現在其他部位，提醒患者要盡可能養成好的生活習慣，避免相關風險。

有些肺癌患者會表現胸悶、胸痛、慢性咳嗽、咳血、體重減輕等症狀，周百謙提醒，如果覺得胸腔有問題，又好幾年沒有進行相關檢查，可透過X光片，確認慢性咳嗽是否和腫瘤相關，不要忽略自己的胸腔健康。