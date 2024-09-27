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健康你我他／補補鑲鑲又植牙 沒有幾顆是原裝
從有記憶起，我就生成一口亂牙、蛀牙，學會的牙齒保健只是起床後要刷牙。
難清潔又無功能的智齒早就全拔光，左右側下面的第一大臼齒也掉了，根管治療後，30多歲時就裝上牙橋，其他牙齒補的補、鑲的鑲、套的套，已沒有幾顆牙是原裝。
原以為牙橋可永保太平，想不到前年右下第二大臼齒不舒服，看過幾位牙醫卻診斷不一致，有的是咬合問題，有的是牙周病，有的說原根管治療未妥善。轉診各牙醫間，最後一位牙醫診斷是牙橋破損，造成第二大臼齒裂損，建議最好拔除再植牙以一勞永逸。
經年因牙齒困擾，雖然一顆要價八萬元，但為了更好咬合力，我也把第一大臼齒補上，一次植牙二顆。先把牙橋切斷，保留犬齒，拔除第二大臼齒，幾個月後手術植進牙根，最後銜接牙冠，前後折騰一年多，我才獲得二顆新牙。
迫不及待使用新牙，咬合後，換成右上方牙齦有不適感，碰到較硬食物更明顯，我只能用左側咀嚼。要用右側必須刻意為之，但用右側碰到不適，又換回左側，觀察幾個月判斷應不是植牙問題，而是上側牙齦又出狀況，但X光片卻看不出病灶。
現在除了刷牙，我是牙間刷、漱口水、牙線兼備，希望能撐個一、二十年，不要再成無齒之徒。回想起來，我的口腔稱得上是牙醫寶地，有各式各樣問題，能讓牙醫大展身手。
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