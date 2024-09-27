高鐵南延案／高雄憂黑暗期 交長：採潛盾法

高鐵延伸屏東路線預計年底前定案，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄陷入十年交通黑暗期。交通部長陳世凱表示，會採潛盾工法，把對民眾及交通影響降到最低。

對此，高雄市長陳其邁表示，高雄鐵路地下化已做了廿年，若又要再挖十年，對地方一定有衝擊，希望中央經專家評估確定後，相關配套務必做好。

高鐵南延屏東路線評估兩方案，一個是原先欲採用的左營案，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內；另一個則是進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」。卓榮泰前天總質詢時表示，地方若有共識，「我願意做一個決定」，讓它（高雄方案）盡早實施。

陳世凱表示，這次工法與過去不同，會用較多潛盾工法，對民眾交通影響層面降到最低，在做決定前，也會積極努力和高雄市政府做好協商，將對民眾的影響降到最低。

交通部鐵道局長楊正君則說，目前路線方案仍在溝通中，若採高雄方案，會盡量在可行路段採潛盾工法。至於是否影響卅多戶當地居民，楊正君則說，還在統計中。

陳其邁表示，高雄鐵路地下化已經做了廿年，「挖了廿年就一個大工地在那邊」，現在假如要做，又要挖十年，短期內對地方一定會有衝擊，「我們尊重交通部專業的評估」，但務必要有相關配套。