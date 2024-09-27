聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵南延案／高雄憂黑暗期 交長：採潛盾法

聯合報／ 記者胡瑞玲宋原彰徐白櫻／連線報導
交通部長陳世凱。記者林澔一／攝影
交通部長陳世凱。記者林澔一／攝影

高鐵延伸屏東路線預計年底前定案，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄陷入十年交通黑暗期。交通部長陳世凱表示，會採潛盾工法，把對民眾及交通影響降到最低。

對此，高雄市長陳其邁表示，高雄鐵路地下化已做了廿年，若又要再挖十年，對地方一定有衝擊，希望中央經專家評估確定後，相關配套務必做好。

高鐵南延屏東路線評估兩方案，一個是原先欲採用的左營案，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內；另一個則是進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」。卓榮泰前天總質詢時表示，地方若有共識，「我願意做一個決定」，讓它（高雄方案）盡早實施。

陳世凱表示，這次工法與過去不同，會用較多潛盾工法，對民眾交通影響層面降到最低，在做決定前，也會積極努力和高雄市政府做好協商，將對民眾的影響降到最低。

交通部鐵道局長楊正君則說，目前路線方案仍在溝通中，若採高雄方案，會盡量在可行路段採潛盾工法。至於是否影響卅多戶當地居民，楊正君則說，還在統計中。

陳其邁表示，高雄鐵路地下化已經做了廿年，「挖了廿年就一個大工地在那邊」，現在假如要做，又要挖十年，短期內對地方一定會有衝擊，「我們尊重交通部專業的評估」，但務必要有相關配套。

交通部長 屏東 鐵路地下化 陳世凱 陳其邁 高鐵

延伸閱讀

高鐵南延採「高雄方案」恐交通黑暗 陳其邁籲配套完善

高市議員黃紹庭遭搜索 陳其邁：尊重司法、勿枉勿縱

立委游顥要求交通部長表態 陳世凱支持中捷延伸南投

人物側寫／5.5小時馬拉松首備詢 陳世凱立院應答「發言人」風格正面迎擊

相關新聞

排除罕藥？ 健保總額協商破局

明年度健保總額協商破局，醫院代表首度提案罕藥專款改由公務預算支應，健保不付。罕病基金會質疑此舉斬斷一點七萬名罕病患者治療...

石崇良：健保對罕病照顧不會斷

明年度健保總額協商，醫界主張罕藥等專款移出總額，改由公務預算支出，引發付費者及罕病基金會不滿。衛福部健保署長石崇良說，罕...

地牛翻身！宜蘭深夜發生規模4地震 3縣市有感

中央氣象署今天晚間11時46分，發布第473號顯著有感地震報告，宜蘭發生規模4地震，震央位於宜蘭縣政府南方 36.6 公...

高血脂隱形殺手 健保署推共照

國人十大死因統計，心、腦血管疾病死亡率居高不下，其中粥狀動脈硬化性心臟疾病每年八萬人死亡，高於癌症死亡人數。衛福部健保署...

回響／宜蘭鐵路高架 地方配合款獲減半

本報日前專題報導各縣市鐵路高架化經費龐大，恐拖垮地方財政。宜蘭鐵路高架化爭取十六年，昨天傳回佳音，行政院政委陳金德協調讓...

撐完手術救病患 礦工醫院院長黎慶福猝逝

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨天搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡，享壽70歲。醫護說，過程中黎就感到頭昏，卻強忍做完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。