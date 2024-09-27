台鐵基層比照國營加薪 交長同意

台鐵公司化後，董總薪水比照國營企業，相較台鐵局時代增加四成，不過基層卻是國營企業中最低薪，交通部長陳世凱昨表態，台鐵基層也應比照國營事業，薪資往上拉，且基層優先加薪；台鐵產業工會盼比照高鐵，起薪至少三點八萬元。

台鐵公司化上路九個多月，不過董事長杜微卻先後爆出替自己加薪四成、記大功等爭議。杜微昨喊冤，強調加薪程序與所有國營企業一樣，而獎敘部分均會審慎評估，目前案子還沒內簽，也還沒送到交通部。

陳世凱也說，台鐵公司化後，董總薪資結構與過去的台鐵局狀況不一樣，國營事業的董總薪資評級，都是統一的標準。

國民黨立委王鴻薇認為，既然董事長薪水比照國營事業，台鐵員工薪資也應比照國營事業；陳世凱同意要比照，強調董事長加薪部分會嚴審，從業人員優先加薪。

但台鐵產工秘書長朱智宇指出，加薪、記功公文若要發出，需要董事長核章，杜微喊冤還推給交通部及董事會，這樣的說法非常荒謬；台鐵員工與其他國營事業薪資差距一萬元，盼交通部直接調薪，比照高鐵至少三萬八千元起薪。