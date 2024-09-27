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回響／宜蘭鐵路高架 地方配合款獲減半

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭鐵路高架的配合款雖然從105.72億元減少到57.83億元，但是縣府財政狀況欠佳，且縣長林姿妙及議長張勝德都擔心物價波動問題，將建請中央全部埋單。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭鐵路高架的配合款雖然從105.72億元減少到57.83億元，但是縣府財政狀況欠佳，且縣長林姿妙及議長張勝德都擔心物價波動問題，將建請中央全部埋單。圖／宜蘭縣政府提供

本報日前專題報導各縣市鐵路高架化經費龐大，恐拖垮地方財政。宜蘭鐵路高架化爭取十六年，昨天傳回佳音，行政院政委陳金德協調讓地方配合款幾近砍半，由一○五點七二億元下修至五十七點八三億元。

不過儘管如此，地方藍綠卻仍為了是否要求中央全數埋單爭執不下。宜蘭縣長林姿妙、議長張德勝、國民黨團書記長林義剛都表示，希望中央全額補助，否則縣府自籌恐難翻身；本月卅日會到立法院請院長韓國瑜和立委幫忙。

宜蘭鐵路高架化建設經費總計五○一億元。陳金德說，宜蘭縣目前分攤比率約百分之廿一點○九，約一○五點七二億元，其中用地取得及基地費用共卅三點七九億，不過高架化過程中，取得鐵路用地及基地土地唯一使用者是台鐵公司，要求地方政府分攤「顯不合理」，因此要求交通部全額負擔。

另外，自償性費用十四點一億是「具有財務操作性質的先期投資」，縣府可透過增額容積等方式回收。陳金德說，既然是完工後才能回收的成本，要求完工後再逐年編列回繳中央。

不過張德勝說，宜蘭財政困窘，五十七點八三億元仍是沉重負擔；林義剛表示，這是鐵道局應負責的建設，營運若有盈收也不會分給宜蘭，理應由中央全額負擔 。

議會民進黨團總召陳文昌說，計畫由宜蘭提出，且縣府早期曾說過可負擔五十四億元配合款，如今降得更多還不行嗎？很多縣市關注宜蘭這個案子，若要求中央全額補助，地方一毛錢都不出，出爾反爾說不過去。

宜蘭 鐵路高架化 陳金德

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