排除罕藥？ 健保總額協商破局

明年度健保總額協商破局，醫院代表首度提案罕藥專款改由公務預算支應，健保不付。罕病基金會質疑此舉斬斷一點七萬名罕病患者治療生機，「健保還算是社會保險嗎？」健保署長石崇良昨天則承諾，目前不會將罕藥專款排除在健保總額之外。

罕病基金會創辦人陳莉茵說，罕藥專款二○○五年納入健保總額，今年是醫界首次以避免專款排擠一般預算、間接影響點值為由，要將專款歸零，無疑是斬斷全台一點七萬名罕病患者治療生機；罕藥專款占總額比率僅百分之一點四，不至於影響醫療點值，盼政府依法行政，落實健保社會保險互助本質及立法精神。

明年度健保總額首度突破九千億元，依國發會通過總額成長率低推估為百分之三點五二一，相當於九一一二億元，高推估為百分之五點五達九二八六億元。衛福部健保會廿五日展開協商，四大總額部門僅牙醫、中醫與付費者代表取得共識，醫院、西醫基層破局，今天將繼續討論。若無共識，健保將會把醫界所提罕病專款由公務預算支應，或是維持目前由健保總額支應等方案併陳送衛福部，最後由部長邱泰源裁決。

對於明年度健保總額編列罕藥專款一五一億元，健保署及付費者代表盼加碼至一七九億元，會中醫院代表極力反對，並提出專款歸零。台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，護理人力缺乏，醫院面臨關床、影響運作，連帶影響病人的治療安全跟品質，且高齡化導致醫療利用率提升、健保點值低下，醫院難負擔成本，應把罕藥與Ｃ肝預算移出。

醫師公會全聯會主委黃啟嘉說，醫界主張健保總額應移出Ｃ肝防治、罕病、血友病和罕病特材及後天免疫缺乏治療藥費等項目，改由公務預算支應，是為弱勢民眾爭取更大的財務保障，避免「多數一般民眾」因健保資源不足，影響就醫權益，這些本來是政府應負擔的項目，須透過公務預算提供穩定財務保障。

醫院代表以罕病法作為立論基礎，因該法規範非由健保總額支付罕藥，而是由罕病基金支付。對此，陳莉茵表示，醫界誤解罕病法內容，該法主要規範包括診斷、支持性緩和性照護、非藥品的維生營養品、居家照護器材等補助項目，藥物部分僅補助申請健保給付空窗期的急用罕見藥品，補助額度僅五至八成，且補助期限僅三年。

石崇良說，罕藥專款持續成長，且行政院考量健保擴大脊髓性肌肉萎縮症（ＳＭＡ）藥物給付，而四百位病人將花費廿至卅億元預算，編列廿億公務預算，撥入健保基金，挹注罕藥專款，明年健保總額罕藥專款預算比今年高，且健保安全準備金超過一個月，健保費不會調漲。