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悠遊付 可買基北北桃TPASS
「基北北桃1200都會通」月票去年7月推出迄今，使用達5.8億人次，悠遊卡公司昨宣布，即日起安卓（Android）系統手機可直接利用悠遊付「嗶乘車」購買，且可使用NFC支付大眾運輸費用；不過蘋果（iOS）系統仍被排除在外，將洽詢蘋果公司何時開放。
台北副市長張溫德表示，除了交通便捷，服務也要提升，「嗶乘車」擴大服務，在家動手指就能購買，可望再增加TPASS使用者。悠遊卡公司董事長林志盈說，過去雙北推出1280月票，可使用「嗶乘車」搭捷運，在TPASS推出的1年多後也加入，不僅捷運、公車、客運，連台鐵都能使用。
會中也宣布昨起至11月30日止，使用「嗶乘車」購買基北北桃TPASS享最高5%回饋金，總回饋金額54萬，另加碼抽出10名幸運兒，可免費使用1個月的定期票。
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