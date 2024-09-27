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科技執法罰款大增 新北、台中添設
新北市審計處昨天報告112年度新北市總決算，有議員發現其中的交通罰單金額比111年多15億元，質疑搶錢；財政局表示，這筆收入主要來自於科技執法。台中市統計去年交通罰款收入也比111年增加5.46億，年底前還要增設27處科技執法。
台中市長盧秀燕表示，科技執法目的是要求用路人守法與安全安駕駛，不是為了開單收罰款，她已要求執法路段必須提前立牌警示，藉此養成安全的駕駛習慣，減少死傷悲劇。
新北市警察局長廖訓誠說，在科技執法點都有牌面告示，11月會再增加30處科技執法地點，都會提前設置告示牌提醒民眾，還會把取締項目內容加上去，不會只有「科技執法」的字樣。他強調不怕民眾知道取締項目，科技執法就是要針對該路口最常發生的違規項目才設置。
中市警局說，目前已68處路口有科技執法，年底增27處，已爭取中央補助1.58億元，預計116年全市有140處科技執法路口。
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