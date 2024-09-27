撐完手術救病患 礦工醫院院長黎慶福猝逝

來自東帝汶的台灣礦工醫院院長黎慶福昨天搶救一名患者後，因心肌梗塞死亡，享壽70歲。醫護說，過程中黎就感到頭昏，卻強忍做完手術，想不到救回了病患，自己卻走了。黎慶福剛獲基隆市好人好事代表，原本要代表參加全國好人好事代表，未料卻發生憾事。

八堵台灣礦工醫院表示，昨下午2時30分左右，黎慶福被通知至加護病房搶救一名患者，插管治療後，因頭暈躺在加護病房空床休息，3時15分發生抽搐，急診室醫師協助插管搶救2小時後，5時20分依然宣告不治。醫師表示，黎慶福為急性心肌梗塞症狀死亡，對他救人卻自己身亡，都感不捨。

醫護說，黎慶福常以醫院為家，一接獲通知，也常半夜從新店飆車至醫院治療病人，日前還獲基隆市好人好事代表，原本要代表參加全國好人好事代表，如今成了未竟遺願。

黎慶福祖籍廣東，在海島國家「東帝汶」出生，家人都在澳洲，他早年隻身來台求學，從台大醫學系畢業後一度在台大服務，因生活及讀書都在台灣，愛上這塊土地，取得家人諒解後留在台灣發展，1980年還放棄高薪到偏鄉礦工醫院，擔任外科主治醫師迄今已44年，多半都在急診室服務，從死神手中搶回不少病患，病患中有人已五代同堂。

黎慶福有一口濃厚的僑生口音，病患遍及基隆及新北瑞芳、平溪、雙溪、貢寮，醫病關係良好。病患對黎慶福評價高，醫術好又熱心，很仔細回答和關心病情；基隆市議長童子瑋從小也被黎慶福看到大，他說，「只要生病都會找院長看」。