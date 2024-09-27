台彩「善良公式」 每年300億做公益

公益彩券自民國八十八年十二月發行以來，至六月底已貢獻公益盈餘六千億元，公益彩券監管機關、財政部國庫署長陳柏誠表示，公益盈餘是民眾愛心一點一滴累積而來，用於支援地方政府的社會福利、國民年金，以及全民健保，讓社福有財源，穩定醫療資源。

台彩昨天舉行「二○二四公益彩券形象影片上映記者會」，發表「善良的公式」公益形象廣告，陳柏誠、中信銀執行副總高人傑及台彩董事長黃志宜出席，會中並展示多年來公益彩券多年來努力的公益成果。

陳柏誠致詞表示，善良的公式形象廣告淺顯易懂，讓觀眾明確感受到每張彩券的售出都代表一個善意，善意累積出極大社會關懷與照顧；公益彩券發行目的是籌措社福財源，並適時幫助弱勢族群就業。公益盈餘加上中信銀一年廿七億元回饋金，每年有將近三百億元的社福資金挹注。

高人傑指出，每一張彩券背後都擁有著不同的公益價值，將累積的盈餘，通過合理有效的配置，支持教育、文化、醫療、環境等各類社會公益項目，實現公益價值多元化與經濟效益最大化。

台彩今年推出第五屆公益彩券形象影片「善良的公式」，以虛擬公式「（弱勢就業＋社會福利＋國民年金＋全民健保）Ｘ民眾的愛心=無限的善良」為概念，將已經實現的公益個案，透過影像傳播，溫暖呈現公益彩券如何將大眾挹注的善意轉化為實際的社會福利。