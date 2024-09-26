高鐵國慶疏運「第2波再加開4班次」 周六凌晨0時開搶

今年國慶日（10月10日）為周四，雖沒有連假，但民眾若周五請假，將可連休4天，預期將出現不少出遊需求。台灣高鐵經檢視疏運期間訂位狀況，宣布再加開4班列車，9月28日（六）凌晨0時起開放購票；另加碼再延長「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，11月30日前使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即獲得2倍紅利點數，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享4次回饋。

高鐵表示，經檢視國慶假期疏運期間訂位狀況，決定再加開4班列車（南下3班、北上1班），以加強服務返鄉及出遊旅客，加開車次將於本周六（28日）凌晨0時起開放購票，民眾可利用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早完成訂位、取票。

高鐵指出，統計今年國慶疏運期間共加開95班次列車，南下49班、北上46班，總計6天提供1052班次列車。其中部分車次站到站時間，將超過日常末班列車時間，最晚至晚間0時30分抵達端點站，提醒有搭乘需求旅客，要留意到站時間，並預先安排到站後交通接駁。

另外，為鼓勵旅客多利用便利、環保的手機票證搭乘自由座，高鐵也加碼再延長「手機購買自由座，享TGo點數雙倍送」活動，高鐵TGo會員只要在在11月30日前，使用「T-EX行動購票」App購買自由座車票，即可獲得2倍紅利點數，每人每月最多回饋1次，活動期間最多可享有4次回饋。

高鐵提醒，欲搭乘自由座旅客，可利用鐵企業網站（購票資訊→快速查詢→時刻表與票價查詢）或台灣高鐵App的車次查詢功能，預先查詢自由座車廂配置；到站後，也可在車站大廳、驗票閘門上方、閘門內候車區以及月台上的「旅客資訊顯示系統」，獲得最近車次的自由座車廂配置資訊。

購買自由座車票，建議利用「T-EX行動購票」App，於車站大廳開啟藍牙功能，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接持購票手機感應QR code進站搭車。