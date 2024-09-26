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斥資86億！林口長庚新醫療大樓開工 2029年啟用提供870病床

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
長庚董事長王瑞慧（前排右）、王明鉅（前排左）與長庚主管等人祈求新醫療大樓開工順利平安。圖／林口長庚提供
長庚董事長王瑞慧（前排右）、王明鉅（前排左）與長庚主管等人祈求新醫療大樓開工順利平安。圖／林口長庚提供

林口長庚醫院今日舉辦新醫療大樓開工典禮，長庚決策委員會主委程文俊表示，新大樓將提供更優質的外科醫療服務，因應急重症醫療特性，建置新型態複合式手術室（Hybrid OR）及達文西手術設備，也導入最新智慧醫療系統。

程文俊指出，因應桃竹苗不斷擴大的醫療需求，長庚為提供更優質的醫療環境，這次投資86億元於林口長庚醫院興建地上16層、地下3層，總樓地板面積達3萬5548坪的新醫療大樓，預計於2029年啟用。完工後可以提供870病床，手術室72間。長庚另為環境永續，規畫此新建築即朝國家「黃金級」綠建築標準設計，包括寬敞的就醫及病房空間，再加上鄰近長庚湖的地理位置，啟用後預期能帶給民眾更舒適的就醫體驗。

林口長庚院長陳建宗，長庚董事長王瑞慧、桃園市副市長王明鉅、衛生局長賈蔚都到場。王明鉅感謝長庚醫院歷年來持續為桃園市民提供優質的醫療服務，期待新大樓完工啟用後以嶄新面貌服務大眾。

手術 林口 長庚

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