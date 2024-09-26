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不排除登陸！颱風「山陀兒」估周六生成 北東雨勢最大

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
燕子颱風預估24小時內生成，而位於台灣東方的低氣壓，最快周六生成為「山陀兒」颱風，下周一至下周三影響台灣最大，各地都有降雨。聯合報系資料照
燕子颱風預估24小時內生成，而位於台灣東方的低氣壓，最快周六生成為「山陀兒」颱風，下周一至下周三影響台灣最大，各地都有降雨。聯合報系資料照

中央氣象署預報員張承傳表示，未來1周各地都有降雨機率，尤其下周一至三受到颱風及其外圍環流影響，雨勢顯著，直到周四降雨情況才可能較為緩和；第21號熱帶性低氣壓（TD）預估24小時內增強為颱風，但很快就減弱，而TD22則最快周六生成為颱風「山陀兒」，但其未來路徑還需密切觀察。

張承傳表示，原本西馬隆颱風已減弱熱帶性低氣壓，變成TD20；位於關島附近海面的低氣壓，今天下午2時發展為第21號熱帶性低氣壓，預估24小時有機會增強為颱風「燕子」，對台灣沒有影響。

比較值得關切的是台灣東方有低氣壓，最快明天增強為TD22，周六升級為颱風，成為第18號颱風「山陀兒」，預計下周一至下周三影響台灣最大的時候，預測其路徑不排除登陸，但也可能從東部海面北上，需等到生成為熱帶性低氣壓後，才較好預測未來路徑，氣象署將持續密切觀察。

溫度部分，張承傳指出，北部、東半部地區高溫為28至31度，中南部32至34度，各地低溫為24至26度。

降雨部分，張承傳說明，明天（27日）仍受東北風影響，水氣較多，桃園以北、東半部會有短暫陣雨或雷雨，其中基隆北海岸、大台北山區、東半部區局部大雨，新竹以南多雲到晴、午後有短暫雷陣雨，中南部山區有局部大雨。

周六、日（28、29日）因為熱帶系統逐漸接近，東北風增強，加上外圍環流影響，迎風面降雨較多，北部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北地區、東北部地區有局部大雨，花東地區時不時也會有降雨，而中南部為多雲到晴，但午後雷陣雨，在嘉義以南發展較旺盛，會有較大雨勢。

張承傳指出，下周一至下周三（9月30日至10月2日）為熱帶系統最靠近的台灣時候，屆時將受到颱風及其外圍環流影響，各地都有下雨的狀況，尤其周二、三（10月1、2日），中部以北、東部、東北部地區有局部大雨，周四（10月3日）降雨才可能變得較為舒緩，中部以北、東北部地區有局部較大雨勢，花東有局部性降雨，中南部則主要為午後雷陣雨。

基隆 雷雨 颱風

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