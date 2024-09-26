又有熱帶系統可能成颱 30日起近台發布海警機會高

氣象署今天表示，琉球群島附近的熱帶系統24小時內可能增強為熱帶低壓，預估最快9月28日成颱，30日至10月2日距台最近，發布海警的機會大；未來一週，北部及東半部防連日大雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，原颱風西馬隆今天下午減弱為第20號熱帶性低氣壓（TD20）；另外，關島一帶也在下午生成今年第21號熱帶低壓（TD21），TD21有機會增強為颱風，但此2熱帶系統皆對台灣無直接影響。

張承傳指出，目前位於琉球群島一帶有1個熱帶系統正在醞釀，未來24小時有機會增強為熱帶性低氣壓（TD22），由於環境適合其發展，可能28日會增強為颱風，預計路徑會先往南朝菲律賓移動，再轉北自台灣東部海面北上。

張承傳表示，目前觀察這個熱帶系統距離台灣約500公里遠，預計30日至10月2日最接近台灣，也可能是其強度最強的時候，不排除達中颱；預估暴風圈不小，發布海上颱風警報的機會高，至於是否會發布陸上警報、甚至登陸台灣，仍要再觀察。

張承傳說明，依颱風命名排序，下一個生成的颱風是「燕子」，接著是「山陀兒」，視TD21、TD22升格為颱風的順序來命名。

至於未來一週的天氣，張承傳說，明天東北風影響及水氣增多，桃園以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部大雨發生，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生。

張承傳提到，28日、29日東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，迎風面北部、東半部整天有短暫雷陣雨，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有局部大雨發生，午後嘉義以南地區有局部較大雨勢。

張承傳說，30日至10月2日受颱風或其外圍環流影響，北部、東半部易有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；10月1日、2日雨區擴大至中部以北、東半部都有局部大雨發生的機會；預估颱風10月3日逐漸遠離，但中部以北、東半部仍有較大雨勢，其他地區則是午後雷陣雨。

張承傳提醒，明天基隆北海岸、東北部沿海，以及29日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海要留意長浪。