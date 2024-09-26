快訊

澤倫斯基訪賓州彈藥廠踩「政治地雷」 美議員轟烏越界：他真的搞砸了

NBA／「飆風玫瑰」謝幕 羅斯宣布退休結束16年職業生涯

東海女大生「最初只斷臂還能求救」 母悲問：司機為何2次輾過害命？

又有熱帶系統可能成颱 30日起近台發布海警機會高

中央社／ 台北26日電
氣象署今天表示，琉球群島附近的熱帶系統24小時內可能增強為熱帶低壓，預估最快9月28日成颱，30日至10月2日距台最近，發布海警的機會大。示意圖／聯合報系資料照
氣象署今天表示，琉球群島附近的熱帶系統24小時內可能增強為熱帶低壓，預估最快9月28日成颱，30日至10月2日距台最近，發布海警的機會大。示意圖／聯合報系資料照

氣象署今天表示，琉球群島附近的熱帶系統24小時內可能增強為熱帶低壓，預估最快9月28日成颱，30日至10月2日距台最近，發布海警的機會大；未來一週，北部及東半部防連日大雨。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，原颱風西馬隆今天下午減弱為第20號熱帶性低氣壓（TD20）；另外，關島一帶也在下午生成今年第21號熱帶低壓（TD21），TD21有機會增強為颱風，但此2熱帶系統皆對台灣無直接影響。

張承傳指出，目前位於琉球群島一帶有1個熱帶系統正在醞釀，未來24小時有機會增強為熱帶性低氣壓（TD22），由於環境適合其發展，可能28日會增強為颱風，預計路徑會先往南朝菲律賓移動，再轉北自台灣東部海面北上。

張承傳表示，目前觀察這個熱帶系統距離台灣約500公里遠，預計30日至10月2日最接近台灣，也可能是其強度最強的時候，不排除達中颱；預估暴風圈不小，發布海上颱風警報的機會高，至於是否會發布陸上警報、甚至登陸台灣，仍要再觀察。

張承傳說明，依颱風命名排序，下一個生成的颱風是「燕子」，接著是「山陀兒」，視TD21、TD22升格為颱風的順序來命名。

至於未來一週的天氣，張承傳說，明天東北風影響及水氣增多，桃園以北及東半部地區有短暫陣雨或雷雨基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部大雨發生，其他地區午後有局部短暫雷陣雨，中南部山區有局部較大雨勢發生。

張承傳提到，28日、29日東北風增強及熱帶性低氣壓或颱風外圍雲系影響，迎風面北部、東半部整天有短暫雷陣雨，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有局部大雨發生，午後嘉義以南地區有局部較大雨勢。

張承傳說，30日至10月2日受颱風或其外圍環流影響，北部、東半部易有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；10月1日、2日雨區擴大至中部以北、東半部都有局部大雨發生的機會；預估颱風10月3日逐漸遠離，但中部以北、東半部仍有較大雨勢，其他地區則是午後雷陣雨。

張承傳提醒，明天基隆北海岸、東北部沿海，以及29日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海要留意長浪。

基隆 雷雨 颱風

延伸閱讀

桃園藍營議員訪基隆遇大雨 謝國樑坐鎮應變中心未能合體

又有雙颱？21號熱低壓形成、另一個明天恐生成 氣象署曝影響

燕子颱風周末可能生成 粉專示警：路徑恐不規則3地連續猛烈降雨

燕子颱風周末恐生成 吳聖宇曝接近台灣的關鍵

相關新聞

診所調劑費不漲了？醫界怒嗆：不是只有藥師會上街頭

基層診所與社區藥局藥事服務費爭議未平，衛福部健保署今天在共擬會議前找醫界代表討論，據傳一度達成協議，診所取消藥事服務費調...

藥事服務費醫藥互槓 黃金舜：要溝通不能一直開冷門藥

基層診所與社區藥局藥事服務費爭議未歇，據了解，原先衛福部健保署與醫界達成共識，取消藥事服務費調漲，改以調高診察費取代，但...

健檢紅字被判腎病二期 醫示警：一旦見「1數值」就不可逆了

一名年約40歲的女子，近期接受公司健康檢查，報告出爐後，腎功能數值出現紅字，腎絲球過濾率為84，低於正常值90，解說報告...

方文琳罹食道癌…醫揭女性發生率低 需注意燙口食物風險

過往有「玉女掌門人」之稱的資深女藝人方文琳，形象清新健康，經常在個人臉書分享運動慢跑。今日在個人臉書自曝，今年6月安排全...

影／3歲童肺炎照X光大驚奇 確診為小於萬分之一的「鏡面人」

彰化縣一名3歲吳姓女童感冒併發肺炎，求醫後照X光，顯示心臟的心尖往右，跟正常人相反，醫師以為影像檔案上傳有誤，經確認沒錯...

青壯男腹部悶痛 竟是罕見十二指腸壺腹癌

苗栗41歲青壯男子腹部悶痛，就醫檢查竟是罕見「十二指腸壺腹癌」。醫師提醒，壺腹構造小、位置難以發現，初期無明顯症狀，或與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。