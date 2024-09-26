青壯男腹部悶痛 竟是罕見十二指腸壺腹癌

苗栗41歲青壯男子腹部悶痛，就醫檢查竟是罕見「十二指腸壺腹癌」。醫師提醒，壺腹構造小、位置難以發現，初期無明顯症狀，或與一般腸胃不適類似，因此易被忽略。

衛生福利部苗栗醫院外科醫師陳雁捷今天表示，十二指腸壺腹癌是一種罕見的消化道癌症，主要發生在胰管和膽管交匯處的壺腹，發生機率低。個案中的男子因前陣子腹部常感悶痛到院求診，由於胃鏡檢查發現十二指腸乳頭處腫瘤，進一步做內視鏡膽胰攝影檢查並切片，後續由外科進行惠普氏胰十二指腸切除術，經病理報告確診為早期壺腹癌。

陳雁捷指出，壺腹是人體器官中非常小的構造，且位置很難被發現，初期無明顯症狀，或僅與一般腸胃不適相似，例如腹脹、上腹處悶痛、腹瀉、胃口差、體重減輕或尿液呈紅茶色，隨著腫瘤成長後，較可能出現明顯症狀進而被診斷，但那時往往已接近晚期。

醫師表示，當腫瘤逐漸變大，塞住胰液和膽汁出口，就會出現黃疸，大約7成患者曾出現黃疸症狀，隨著病程進展，可能會有灰白色糞便、胰臟發炎、疼痛加重輻射到背部等症狀，甚至侵犯到十二指腸附近腸壁，造成腸胃道出血情形。

陳雁捷提醒，民眾應保持健康生活方式，避免吸煙和過量飲酒，以降低罹患消化道癌症風險，建議每隔幾年固定接受腹部超音波和抽血檢查，如有發現膽管變粗，可進一步安排內視鏡膽胰攝影檢查或核磁共振檢查，及早在無症狀出現時發現腫瘤，盡早摘除。

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