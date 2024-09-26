影／3歲童肺炎照X光大驚奇 確診為小於萬分之一的「鏡面人」
彰化縣一名3歲吳姓女童感冒併發肺炎，求醫後照X光，顯示心臟的心尖往右，跟正常人相反，醫師以為影像檔案上傳有誤，經確認沒錯，進一步超音波檢查確認女童罹患發生率不到萬分之一的「完全性內臟異位」，未來應追蹤檢查健康情形。
臟器位置相反在現實中罕見，常出現於小說或影片，例如金庸小說「鹿鼎記」裡寫道御前侍衛總管多隆被韋小寶持匕首刺進心臟，因心臟偏右，多隆逃過一死。衛福部彰化醫院小兒科主任馬瑞杉今表示，看到X光片時他嚇一跳，以為檔案翻轉上傳，經確認正常傳送，仍需更多檢查才能確定吳童內臟異位。
吳童因感冒發燒咳嗽多日，到醫院求診，接受照射X光確診為肺炎，須立刻住院治療，但令醫師驚訝的是X光片顯示吳童心臟左右調轉，心尖朝右，胃在右上腹，肝臟在左上腹，脾臟在右上方，肺臟、大血管等位置和一般人相比都左右對調。
馬瑞杉表示，臨床上器官轉位主要分為兩種，只有心臟在右側，其它內臟器官位置正常，稱為「右位心」，像吳童這樣全部內臟左右相反，呈鏡像樣態俗稱為「鏡面人」，發生率小於萬分之一，一般是隱性遺傳造成，通常健康沒特別問題，僅3%至5%可能發生先天性心臟病。
「買樂透也沒那麼準！」吳童媽媽說，醫師告知女兒的內臟全部異位，她和丈夫也嚇一跳，因產檢時有做高層次超音波，婦產科診所關門，她換診所並依先前的產檢程序，不知為何沒發現女兒臟器位置相反，她和丈夫的家族都沒這種個案，不知道是否與她懷孕初期莫名生病，服用退燒藥及過敏藥有關，孩子出生到現在除了好像容易感冒，活力還不錯，從今以後她和丈夫會注意女兒身體狀況，希望她健康長大。
馬瑞杉表示，內臟左右異位應該不是藥物造成，且在產檢時可用高層次超音波發現，吳童可能因小朋友胸壁較薄，醫師聽診不易分出心跳的左右，未來應注意的是萬一內臟疼痛，一定要告訴醫師是「完全性內臟異位」，降低誤診可能性。
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