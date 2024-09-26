快訊

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

聽新聞
0:00 / 0:00

吸引外國旅客再來台 10月起抽5千元活動加碼為2次機會

中央社／ 台北26日電
日本最大旅遊展Tourism EXPO Japan 2024（TEJ）在東京開幕，台灣館舉辦開幕式後，交通部觀光署署長周永暉（左2）、駐日代表李逸洋（右3）、台灣觀光協會會長簡余晏（右1）及榮譽會長、圓山飯店董事長葉菊蘭（右4）為業者加油打氣。 中央社
日本最大旅遊展Tourism EXPO Japan 2024（TEJ）在東京開幕，台灣館舉辦開幕式後，交通部觀光署署長周永暉（左2）、駐日代表李逸洋（右3）、台灣觀光協會會長簡余晏（右1）及榮譽會長、圓山飯店董事長葉菊蘭（右4）為業者加油打氣。 中央社

為了吸引旅客，交通部觀光署加大力道，觀光署長周永暉今天宣布，重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽新台幣5000元活動，10月起加碼為2次抽獎機會。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，鎖定日本年底新年假期海外旅遊旺季客群市場，由觀光署長周永暉與台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭率旅行業、旅宿業、航空公司等觀光業者，以及觀光署國家風景區管理處、縣市政府共同組成台灣觀光代表團，前進日本東京參加2024日本旅展（Tourism EXPO Japan 2024）。

觀光署表示，今年的東京旅展台灣館今年首度超越400平方公尺，為歷年來最大規模，並首度以藍皮解憂號外觀打造列車區，讓民眾感受台灣鐵道觀光的樂趣。

為了吸引旅客重複來台旅遊，周永暉宣布，自10月1日至12月31日針對重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動加碼，有2次抽獎機會，中獎率加倍；針對團客獎助自10月起也放寬天數申請門檻、10月1日至12月31日提高團客獎助金額等措施。

「遊台灣金福氣－Taiwan the Lucky Land」活動從去年開跑，國際自由行來台旅客有機會抽獎獲得新台幣5000元消費金，活動至2025年6月30日止。

另外，為了吸引日本旅客，觀光署說，整合線上線下管道行銷宣傳，陸續祭出高鐵買一送一優惠措施、與日本旅行社合作包裝TEJ台灣旅遊產品販售、千人放天燈募客等亮點活動。

日本 觀光署

延伸閱讀

廈門首發團抵金門！業者盼解除禁團令 觀光署：陸客可先多來台觀光

觀光署擬加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元業者振奮

陸客「十一」長假赴金門旅遊？觀光署長：與陸委會保持聯繫

地震颱風重創觀光…觀光署擬10月加碼花蓮振興補助 自由行最高2500元

相關新聞

影／3歲童肺炎照X光大驚奇 確診為小於萬分之一的「鏡面人」

彰化縣一名3歲吳姓女童感冒併發肺炎，求醫後照X光，顯示心臟的心尖往右，跟正常人相反，醫師以為影像檔案上傳有誤，經確認沒錯...

青壯男腹部悶痛 竟是罕見十二指腸壺腹癌

苗栗41歲青壯男子腹部悶痛，就醫檢查竟是罕見「十二指腸壺腹癌」。醫師提醒，壺腹構造小、位置難以發現，初期無明顯症狀，或與...

吸引外國旅客再來台 10月起抽5千元活動加碼為2次機會

為了吸引旅客，交通部觀光署加大力道，觀光署長周永暉今天宣布，重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽新台幣5000元活...

又有雙颱？21號熱低壓形成、另一個明天恐生成 氣象署曝影響

又有雙颱？中央氣象署預報員張承傳下午指出，位於關島附近海面的低氣壓，今天下午2時發展為第21號熱帶性低氣壓，預估24小時...

刮刮樂熱賣提前刷歷年新高 電腦彩券買氣差些原因揭曉

今年還沒過完，台彩刮刮樂業績就以750億元提前創下全年業績歷史新高紀錄，但電腦彩券業績卻比去年同期稍見衰退，主要是因為今...

善良有公式 公益彩券每年貢獻300億元社福資金

公益彩券自88年12月發行以來，累積至今年6月底，已貢獻出6000億元的公益盈餘，公益彩券監管機關財政部國庫署長陳柏誠表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。