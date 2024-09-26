吸引外國旅客再來台 10月起抽5千元活動加碼為2次機會

為了吸引旅客，交通部觀光署加大力道，觀光署長周永暉今天宣布，重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽新台幣5000元活動，10月起加碼為2次抽獎機會。

交通部觀光署今天發布新聞稿表示，鎖定日本年底新年假期海外旅遊旺季客群市場，由觀光署長周永暉與台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭率旅行業、旅宿業、航空公司等觀光業者，以及觀光署國家風景區管理處、縣市政府共同組成台灣觀光代表團，前進日本東京參加2024日本旅展（Tourism EXPO Japan 2024）。

觀光署表示，今年的東京旅展台灣館今年首度超越400平方公尺，為歷年來最大規模，並首度以藍皮解憂號外觀打造列車區，讓民眾感受台灣鐵道觀光的樂趣。

為了吸引旅客重複來台旅遊，周永暉宣布，自10月1日至12月31日針對重遊台灣的自由行旅客參加「遊台灣金福氣」抽5000元活動加碼，有2次抽獎機會，中獎率加倍；針對團客獎助自10月起也放寬天數申請門檻、10月1日至12月31日提高團客獎助金額等措施。

「遊台灣金福氣－Taiwan the Lucky Land」活動從去年開跑，國際自由行來台旅客有機會抽獎獲得新台幣5000元消費金，活動至2025年6月30日止。

另外，為了吸引日本旅客，觀光署說，整合線上線下管道行銷宣傳，陸續祭出高鐵買一送一優惠措施、與日本旅行社合作包裝TEJ台灣旅遊產品販售、千人放天燈募客等亮點活動。