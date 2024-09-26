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首波限量2千盒！7-ELEVEN「智FUN機」限店創新玩法　「好運集盒」萬元手機即開即抽

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN「智FUN機」創新玩法，即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，萬元手機即開即抽，首波限量2,000盒。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「智FUN機」創新玩法，即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，萬元手機即開即抽，首波限量2,000盒。圖／7-ELEVEN提供

統一發票沒中獎別氣餒，7-ELEVEN即日起推出驚喜盲盒讓你開啟好運！7-ELEVEN繼「人生飲料機」讓喜歡挑戰運氣的消費者盲選飲料不同滋味，自即日起7-ELEVEN透過物聯網（IOT）系統深入商圈的迷你門市「智FUN機」首創全新玩法「好運集盒」，於近30間機台當中限量販售一款即開即抽的驚喜盲盒，每盒售價168元，內含市價超過168元的商品，除了有隨機的肖像商品與日常實用小物，還有機會抽中市價逾3萬元的Samsung Galaxy Z Flip6、AirPods第三代、OPENPOINT 6,666點等大獎。

7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台，僅需半坪空間，無論辦公大樓、工業區、校園，還是24小時輪班制的特殊商圈，甚至是購物不便的地區都能輕鬆進駐。「智FUN機」彷彿超迷你的7-ELEVEN門市，能提供日常所需的商品，可根據特定商圈需求隨時調整商品組合，部分門市亦搭配「咖啡智FUN機」販售現煮咖啡，為7-ELEVEN開創了嶄新的收入來源，迄今已近5千萬人次使用。

瞄準持續重複消費的「好運經濟」並探索科技與生活的便利結合，創超商通路之先，7-ELEVEN即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，首波限量2,000盒，期望為機台營運帶來更多趣味性和話題。

此外，7-ELEVEN另一款同樣結合驚喜與消費模式、吸引民眾駐足的「人生飲料機」已於全台熱門觀光景點、交通轉運點等人潮密集地區週邊設置逾30台，就連澎湖、小琉球等離島地區都有進駐，多元主題機台以「盲盒」概念販售12種驚喜飲品，吸引年輕消費者注意，當日最高可賣出上百瓶飲料，並在社群平台上掀起討論話題。

7-ELEVEN即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，首波限量2,000盒，期望為機台營運帶來更多趣味性和話題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，首波限量2,000盒，期望為機台營運帶來更多趣味性和話題。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「智FUN機」創新玩法，即日起限店限量販售「好運集盒」，除了有隨機的肖像商品與日常實用小物，還有機會抽中市價逾3萬元的Samsung Galaxy Z Flip6、AirPods第三代、OPENPOINT 6,666點等大獎。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「智FUN機」創新玩法，即日起限店限量販售「好運集盒」，除了有隨機的肖像商品與日常實用小物，還有機會抽中市價逾3萬元的Samsung Galaxy Z Flip6、AirPods第三代、OPENPOINT 6,666點等大獎。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN透過物聯網（IOT）系統深入商圈的迷你門市「智FUN機」將提升消費體驗，首創全新玩法「好運集盒」，於近30間機台當中限量販售一款即開即抽的驚喜盲盒，每盒售價168元，內含市價超過168元的商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN透過物聯網（IOT）系統深入商圈的迷你門市「智FUN機」將提升消費體驗，首創全新玩法「好運集盒」，於近30間機台當中限量販售一款即開即抽的驚喜盲盒，每盒售價168元，內含市價超過168元的商品。圖／7-ELEVEN提供

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