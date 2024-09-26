首波限量2千盒！7-ELEVEN「智FUN機」限店創新玩法　「好運集盒」萬元手機即開即抽

統一發票沒中獎別氣餒，7-ELEVEN即日起推出驚喜盲盒讓你開啟好運！7-ELEVEN繼「人生飲料機」讓喜歡挑戰運氣的消費者盲選飲料不同滋味，自即日起7-ELEVEN透過物聯網（IOT）系統深入商圈的迷你門市「智FUN機」首創全新玩法「好運集盒」，於近30間機台當中限量販售一款即開即抽的驚喜盲盒，每盒售價168元，內含市價超過168元的商品，除了有隨機的肖像商品與日常實用小物，還有機會抽中市價逾3萬元的Samsung Galaxy Z Flip6、AirPods第三代、OPENPOINT 6,666點等大獎。

7-ELEVEN自2018年推展「智FUN機」以IOT系統、母子店運作模式為超商帶來全新經營型態，迄今已導入超過1,800台，僅需半坪空間，無論辦公大樓、工業區、校園，還是24小時輪班制的特殊商圈，甚至是購物不便的地區都能輕鬆進駐。「智FUN機」彷彿超迷你的7-ELEVEN門市，能提供日常所需的商品，可根據特定商圈需求隨時調整商品組合，部分門市亦搭配「咖啡智FUN機」販售現煮咖啡，為7-ELEVEN開創了嶄新的收入來源，迄今已近5千萬人次使用。

瞄準持續重複消費的「好運經濟」並探索科技與生活的便利結合，創超商通路之先，7-ELEVEN即日起於近30間限定「智FUN機」全新販售「好運集盒」，首波限量2,000盒，期望為機台營運帶來更多趣味性和話題。