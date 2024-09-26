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萬芳醫院3.8億元高效智能檢驗系統 縮短病患2小時等待檢驗報告

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
萬芳醫院醫學檢驗科打造「高效智能檢驗實驗室」，透過高速檢體傳輸系統、自動化微生物檢驗等創新技術，大幅提升檢驗效率與準確性。圖／萬芳醫院提供
萬芳醫院醫學檢驗科打造「高效智能檢驗實驗室」，透過高速檢體傳輸系統、自動化微生物檢驗等創新技術，大幅提升檢驗效率與準確性。圖／萬芳醫院提供

台北市立萬芳醫院醫學檢驗科斥資3.8億元，打造亞洲首座高效智能檢驗實驗室，不只高速檢體傳輸系統可縮短病患2小時等待檢驗報告的時間，還有自動化微生物檢驗系統自動化等創新技術，大幅提升檢驗效率與準確性。該實驗室今正式啟用，北市衛生局長黃建華、台北醫學大學副校長施俊哲等人共襄盛舉。

萬芳醫院表示，醫學檢驗科2022年以「智能化的檢驗服務模式」通過「SNQ國家品質標章智慧醫療類競賽」肯定，今年再度精進，引進最先進的高效智能檢驗服務系統，它結合自動化設備和人工智能技術，能迅速處理、分析各類檢驗數據，大幅縮短病人等候時間，提升檢驗效率。

院方說，此次升級最具代表性的高速檢體傳輸系統，可將門診、急診與病房所採集的檢體一次性整合，不到30秒直接跨樓層快速送達實驗室，大幅縮短檢驗流程。

萬芳醫院舉例，以往從8樓病房採集的檢體，須由傳送人員送至1樓實驗室，現在僅需將檢體放入傳送系統，便能自動化完成傳送，大幅減輕人員工作負擔，同時確保檢體於最短時間內完成分析，提高檢測效率與準確性。

院方說，得益於高速檢體傳輸系統的整合，檢驗流程顯著加快，在急診檢體方面，檢驗時間縮短10分鐘、效率提升約23%，住院病人的檢體檢驗時間節省96分鐘、效率提升約42%，門診病人部分則減少129分鐘、效率提升約48%。

萬芳醫院也指出，醫學檢驗科採用國際認證的安全針具，可有效防止檢體噴濺，降低檢體汙染風險，並確保整個檢驗流程的安全性。

院長劉燦宏表示，萬芳醫院整合生化免疫分析儀和血液檢驗設備，並在亞洲率先達成技術突破，透過先進的自動化培養系統、高解析度培養箱（2500萬畫素）、MALDI-TOF質譜鑑定技術及藥物敏感性測試，成功完成微生物鑑定的數位化轉型，檢驗過程從檢體簽收、傳送到報告生成全部實現自動化，大幅提升檢驗效率。

台北市立萬芳醫院醫學檢驗科斥資3.8億元，打造亞洲首座高效智能檢驗實驗室，今正式啟用。圖／萬芳醫院提供
台北市立萬芳醫院醫學檢驗科斥資3.8億元，打造亞洲首座高效智能檢驗實驗室，今正式啟用。圖／萬芳醫院提供

萬芳醫院 醫學

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