健保署推高血脂共照 114年擴大執行58.7萬人受惠

健保署與醫學會聯合推出動脈粥狀硬化心血管疾病風險分級，以及血脂管理臨床路徑，明年起擴大加入論值計酬案，共照模式反轉看病開藥，積極介入生活習慣諮商，估至少58.7萬人受惠。

心腦血管相關疾病近10年在台灣10大死因統計成為重要議題，據衛生福利部統計，心腦血管疾病每年奪走的性命比癌症更多，健保資料顯示，動脈粥狀硬化心血管疾病醫療費用高達453億點，值得注意的是，因缺血性心臟病就醫達62.2萬人、腦血管疾病45.9萬人。

LDL-C低密度膽固醇是造成動脈粥狀硬化心血管疾病主因之一，病友急性發病後1年內治療達70 mg/dL以下目標比率不到4成。衛生福利部中央健康保險署署長石崇良今天在記者會表示，血脂是隱形殺手，不像血壓、血糖容易發覺異狀，但台灣高血脂患者僅半數進入醫療機構治療。

石崇良說，許多高血脂患者直到中風或心肌梗塞才發現，健保署今年首度與9個相關醫學會聯合推出高血脂防治計畫與治療指引，包含風險分級、追蹤個案與適當選擇藥物控制疾病，未來健保給付將以治療指引為給付標準，年底試辦，預計明年起擴大推動論值計酬方案。

石崇良表示，高風險及極高風險的高血脂個案未來發聲心血管事件與死亡風險較高，健保署明年起推出的高血脂論值計酬共照模式，為病人建立追蹤血脂變化時程、導入飲食控制生活習慣諮商等，反轉門診僅是看病、開藥模式；對醫療端設定有個案管理費與達標獎勵金。

健保署透過大數據分析過去7年動脈粥狀硬化心血管疾病個案，推估「非常高」、「極高」個案的新發住院個案共58.7萬人，平均每年新增8.4萬人。石崇良說，明年起推出的高血脂論值計酬共照模式優先納入高風險、極高風險個案，診所與醫院看病的高血脂個案都適用。

中華民國心臟基金會董事長呂鴻基表示，心血管疾病是全球頭號殺手，台灣擁有血脂管理臨床路徑共識、全民健保行動快易通-健康存摺App衛教專區與全新的創意衛教工具，意義非凡，期待在政府、醫界與民眾共同努力之下，達成國人穩控血脂8成的目標，遠離死亡風險。

中華民國心臟基金會執行長陳文鍾提到，動脈粥狀硬化心血管疾病致命風險高，其中以急性冠狀動脈疾病、周邊動脈疾病與中風最要命，出院後1年累積死亡率逼近2成，但多數非常高風險病人未落實每3個月回診追蹤，甚至近5成住院期間未接受降血脂藥物，低密度膽固醇控制差。