刮刮樂熱賣提前刷歷年新高 電腦彩券買氣差些原因揭曉

今年還沒過完，台彩刮刮樂業績就以750億元提前創下全年業績歷史新高紀錄，但電腦彩券業績卻比去年同期稍見衰退，主要是因為今年頭獎開出次數比較多，少了頭獎連摃的買氣所致。

台彩董事長黃志宜表示，今年公益彩券業績計算至9月25日止，共計1251億元，年成長4.6％，創歷年同期新高，其中電腦彩券501億元，較去年同期少了15億元，年減2.9％；刮刮樂業績750億，較去年同期增加69.8億元，成長10.3％，刮刮樂去年全年業績726億元，今年到9月25日已賣出750億元，提前創下全年業績的歷史新高紀錄。

電腦彩券業績沒有去年好，主要是少了頭獎連摃累積高額獎金的刺激，尤其是威力彩影響較大，黃志宜表示，今年威力彩最高累積出5.3億元的頭獎獎金而已，去年有11.6億元，頭獎累積差很多，使得威力彩業績少了34億元，負成長38％。大樂透今年開出19次，去年同期開出14次，頭獎累積也減少。

台彩預估，今年公益彩券全年業績為1488億元，將再創新高，去年全年銷售金額為1422億元。不過，今年賣很好的刮刮樂預估全年業績780億元，等於第4季只會再增加30億元的銷售成績而已，台彩解釋，刮刮樂大檔期是農曆年，今年的刮刮樂旺季已過，明年農曆年推出的刮刮樂是否有更刺激銷售的產品，黃志宜說，正在研究。