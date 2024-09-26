觀光署組團參與東京旅展規模空前 盼帶動遊台新風潮

日本最大旅遊展Tourism EXPO Japan 2024（TEJ）今天在東京國際展示場開幕，來自約80個國家與地區、日本各地等逾1200家廠商參與，台灣館展場今年首度超越400平方公尺，為歷年來最大規模的行銷推廣。

這場旅展是日本最大觀光產業活動，交通部觀光署署長周永暉、台灣觀光協會榮譽會長葉菊蘭、台灣觀光協會會長簡余晏集結縣市政府、旅行業、旅宿業、休閒農產等百位業者共組台灣觀光代表團參與東京旅展，設立台灣館提供最新遊台資訊。

台灣館開幕式由阿美族歌舞表演拉開序幕，氣氛熱絡。周永暉致詞時說：「台灣館設計搭配觀光品牌3.0設計，採用挑高5.4公尺的『無限』符號和波浪曲線，展現『台灣魅力‧驚喜無限』的宣傳主題，歡迎日本民眾訪台探索台灣觀光新魅力。台灣館更首度以『藍皮解憂號』外觀打造列車區，讓人感受台灣鐵道觀光樂趣。」

台灣館也推出「束口袋彩繪」及「原民編織書籤」DIY手作體驗活動，傳遞台灣多元族群文化特性，並邀請在兩廳院及海外演出經驗豐富的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，帶來結合台灣熱炒文化和馬戲技藝的舞碼。

此外，還有「米大創意」帶來原住民歌曲與舞蹈，展現東部遭逢春季地震後，強韌的生命力及原民文化，同時也藉旅展機會，向日人加強推廣台灣東部觀光及安心旅遊。

駐日代表李逸洋表示，台灣館這次參展有66個攤位，是有史以來最多，希望今年訪台的日本旅客人數能增加，目前只恢復到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前的約70%，「再加油一下，期待很快就可以恢復到100%，甚至120%、150%」。

李逸洋說，台灣有很豐富的觀光資源，正在等待日本遊客前來，不論是知名景點日月潭也好，或者是各縣市例如宜蘭、新竹，每個地方都非常好玩，不論是喜歡哪種類型的旅遊，都能規劃出具有特色的行程。

周永暉受訪時表示，日本是全球積極爭取的重要旅遊市場，因此日本東京旅展是相當重要的展場，這次結合了產官學各界一同來到東京旅展，希望搭配台灣觀光品牌3.0版「台灣魅力‧驚喜無限」、觀光署活動「嗶嗶嗶嗶！台灣！」以及新任命的日本市場台灣觀光代言人妻夫木聰，全面開展日本市場。

他表示，台灣業者在東京旅展推出一系列團體旅遊，以及自由行優惠，希望能夠早日恢復疫前的日本市場規模。這次也把部落旅遊帶過來，希望能夠把台灣最純樸的部落旅遊、生態旅遊，還有各景區的茶旅、咖啡旅、鐵道旅遊等都介紹給日本旅客。

他進一步指出，低碳旅遊是觀光署目前非常重視的領域， 因此永續發展的低碳旅遊也是這次行銷重點。許多旅館推出「綠色旅遊」，搭配低碳減塑，因此，目前是產業結盟的重要時機，台日交流應該擴大，希望今天是一個很好的起點，能儘速恢復台日之間的觀光盛世。

日本觀光智庫JTB綜合研究所統計顯示，日本今年6月出國人次較2023年同期相比增32.3%，日本民眾出國的人數有恢復的傾向。

今年也適逢日本年末年始最大9連休假期，觀光署抓緊日本海外旅遊成長腳步，整合線上線下管道行銷宣傳，陸續祭出高鐵買一送一、與日本旅行社合作包裝TEJ台灣旅遊產品販售、千人放天燈募客等亮點活動，以及規劃與航空公司合作4人同行一人免費機票促銷等。

周永暉也宣布，自10月1日至12月31日針對曾參加過「遊台灣金福氣」新台幣5000元消費金活動的自由行重遊客，加碼有2次抽獎機會，中獎率加倍；針對團客獎助自10月起也放寬長天數申請門檻、10月1日至12月31日提高獎助金額等措施，期待透過波段式促銷宣傳，創造台灣觀光話題，衝刺日本旅客赴台目標。