北市聯醫推「子宮內膜癌快速通關門診」 篩檢當天即知結果

北市議員許家蓓罹患子宮內膜癌逝世，各界紛紛表達哀悼，也關注何謂子宮內膜癌。台北市立聯合醫院婦幼院區指出，該癌初期沒明顯症狀，糖尿病、高血壓、肥胖、排卵功能不佳等民眾屬於高風險族群，即日起每周三下午增設「子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診」，現場檢查可馬上知道結果，民眾可節省1至2周等候期，可及早發現、及早治療。

聯醫說，子宮內膜癌為女性生殖系統常見惡性腫瘤，好發於40至60歲女性，隨著年齡增長，發病風險漸增，隨著飲食西化、肥胖和糖尿病等疾病盛行，台灣發生率有增加、年輕化趨勢。國健署資料顯示，台灣發病率自1995年以來顯著上升，起初僅295例，2021年已增至3181例，病患數20多年來增加10倍之多。

聯醫婦幼專案辦公室婦產科主任林世基指出，子宮內膜癌最典型的早期症狀是不正常的陰道出血，是早期發現子宮內膜癌關鍵。未停經婦女若有非經期陰道出血、出血量過多或持續太久，屬於子宮不正常出血的表現；剛停經者又出血，也常被誤以為是月經混亂而忽略。

林世基說，臨床上常見危險因子，包含肥胖、糖尿病、高血壓、早初經晚停經、未生育、使用雌激素替代療法、多囊卵巢症候群、部分遺傳性、家族史者，都是子宮內膜癌的高風險族群。

子宮內膜癌篩檢預約、檢查、等報告，約需1至2周，聯醫婦幼院區今宣布，即日起每周三下午增設「子宮內膜癌篩檢快速通關特別門診」，高風險族群經醫師評估不正常出血來源，可透過3D超音波篩檢，當天檢查可立即知道結果。

林世基建議，只要陰道不正常出血、出血量太多或太久者，應至婦產科門診就醫，透過超音波檢查確定子宮內膜厚度及狀況，早期診斷、早期治療能提高子宮內膜癌存活率。