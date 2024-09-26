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日本再排核處理水！第9次作業估排放19天 核安會：累積萬件樣本分析無異常

中央社／ 台北26日電
日本福島第一核電廠今天開始進行第9批次核處理水排放作業，核安會表示，氣象署將持續進行核處理水擴散路徑分析。圖為日本北部福島縣大隈的福島第一核電廠。美聯社資料照
日本福島第一核電廠今天開始進行第9批次核處理水排放作業，核安會表示，氣象署將持續進行核處理水擴散路徑分析。圖為日本北部福島縣大隈的福島第一核電廠。美聯社資料照

日本福島第一核電廠今天開始進行第9批次核處理水排放作業，核安會表示，氣象署將持續進行核處理水擴散路徑分析。此外，核安會至今已5度赴日現場掌握排放作業，國內累積海域樣本分析逾1萬件，分析結果皆無輻射異常。

福島第一核電廠第9批次的核處理水排放作業預計排放19天，排放總體積約7800立方公尺，氚總活度約2.4兆貝克。

依東電公司於24日公布第9批次核處理水排放前的分析結果，氚以外的核種濃度與法規限值的比值總和為0.078，符合小於1的判定值。另東電公司委託的第三方實驗室株式會社化研及日本政府委託的JAEA大熊分析研究中心分析結果，分別為0.069與0.064。

核安會表示，氣象署最新海流擴散預報顯示，日本排放含氚廢水主要影響區域仍以「日本本州東部海域」區域為主，預估未來7天海水氚濃度均低於儀器最小可測值，且對台灣周遭海域無任何影響。

氣象署將依第9批次的實際排放狀況，持續進行含氚廢水擴散路徑分析，每週定期更新。

核安會指出，國際原子能總署（IAEA）9月20日發布訊息，說明在既有IAEA安全監督架構下，將與日本、中國等IAEA會員國，協調擴大實施日本排放含氚廢水的監測機制，持續進行公正、獨立和客觀的安全審查。

除持續密切關注IAEA對於日本排放含氚廢水的安全監督動態，核安會表示，持續與日本建立順暢溝通管道，至今已5度赴日現場掌握排放作業、辦理23場次視訊資訊交流會議。

此外，台灣自106年開始執行海域輻射監測，至今累積完成海水、海生物（含漁獲）、岸沙（含海底泥）等各式海域樣本，共1萬796件樣本分析；今年截至9月22日，已完成3058件樣本分析，各項分析結果無輻射異常。

日本 核處理水 核電廠 溝通 福島 輻射

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