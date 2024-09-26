善良有公式 公益彩券每年貢獻300億元社福資金

公益彩券自88年12月發行以來，累積至今年6月底，已貢獻出6000億元的公益盈餘，公益彩券監管機關財政部國庫署長陳柏誠表示，公益盈餘是大家的愛心，一點一滴累積而來，用於支援地方政府的社會福利、國民年金，以及全民健保，讓社福有財源，穩定醫療資源。

台彩26日發表「善良的公式」公益形象廣告，陳柏誠、中信銀執行副總高人傑，以及台彩董事長黃志宜，共同出席2024公益彩券形象影片首映，展示多年來公益彩券多年來努力的公益成果。

陳柏誠致詞時表示，善良的公式形象廣告淺顯易懂，讓觀眾明確感受到每張彩券的售出都代表一個善意，善意累積出極大社會關懷與照顧；公益彩券發行的目的，是在籌措社福財源，並適時幫助弱勢族群就業，產生的公益盈餘50％於兒少、婦女、老人，以及身心障礙弱勢族群的社會福利，45％用於國民年金，5％於全民健保準備。公益盈餘加上中信銀一年27億元的回饋金，每年有將近300億元的社福資金挹注。

高人傑指出，每一張彩券背後都擁有著不同的公益價值，將累積的盈餘，通過合理有效的配置，支持教育、文化、醫療、環境等各類社會公益項目，實現公益價值多元化與經濟效益最大化。

台彩今年推出第5屆公益彩券形象影片「善良的公式」，以虛擬公式「（弱勢就業+社會福利+國民年金+全民健保）X民眾的愛心=無限的善良」為概念，將已實現的公益個案以影像方式傳播，溫暖呈現公益彩券如何將大眾挹注的善意轉化為實際的社會福利。

台彩也同步公開首張「公益價值圖鑑」，內容描繪針對台灣五大社會現象對應由地方政府辦理的社會福利項目，涵蓋新住民的融入支持、面臨超高齡社會的挑戰、關懷偏鄉幼童、扶助弱勢家庭以及利用科技助力公益等五大面向。