馬祖高雄包機11/6至11/27飛航 單程全票3980元

馬祖高雄包機航線今天獲民航局核准，將於11月6日至11月27日，共飛10個來回航班。單程全票票價為新台幣3980元，設籍連江縣居民票則為2680元。

連江縣政府交通旅遊局以訊息回復中央社記者，馬祖高雄包機最快今天就會開賣。單程含稅票價為，全票新台幣3980元，設籍連江縣居民票2680元，敬老票1990元（限中華民國國籍且年滿65歲）。

交旅局今天公布包機訂位辦法，由華信航空執飛，旅遊電商易飛網銷售。日期為11月6日至11月27日，每週三、五、日各1個來回航班，總共10個來回航班。班機時間為南竿機場上午10時30分起飛，中午12時10分抵高雄小港機場；小港下午1時起飛，下午2時50分抵南竿。

根據訂位辦法，每單程班機銷售50席，包含40席團客與10席一般民眾。民眾席次優先保留給設籍連江縣民訂位，班機出發前3天起若有餘位，才開放一般民眾訂位。民眾可透過易飛網官方網站，與訂票專線訂購機票。

包含欲搭乘馬祖高雄包機返台軍人在內，非設籍連江縣民眾亦可於開放訂位前，撥打訂票專線，取得候補順序號碼，若候補上將以電話通知購票。

包機機票訂購後不得取消及退票，且限當日當班次使用，不得更改班次。若因天候因素，導致班機未起飛或航班取消將全額退費；若班機轉降至松山機場，則須自行處理從松山機場至目的地（高雄或南竿）之交通。

交旅局指出，包機首航儀式將於11月6日舉行，高雄市長陳其邁與連江縣長王忠銘，將會搭乘首航班機抵達馬祖。