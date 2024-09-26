沉浸式辦桌嫁女兒 舞台劇「一村喜事」2.0再回歸

綜藝教父王偉忠監製的辦桌實境舞台劇「一村喜事」以2.0形式，11月起再度回歸，帶觀眾跟著村長在空軍三重一村嫁女兒，今年還加碼神秘嘉賓黃逸豪參與，讓劇情更豐富有趣。

「一村喜事」獨特的沉浸式實境「美食」喜劇去年讓觀眾念念不忘，今年升級的「一村喜事」2.0版由村長湯志偉、岑永康與村長夫人羅美玲、高蕾雅輪番上陣，那祈、子嫣輪流扮演出嫁的女兒歸寧，嫁給身懷絕技的新郎廖昱翰，加上老鄰居呂紹齊、林斌、段彥希、李昂軒同樂熱鬧。

金星文創表示，劇中融合舞蹈、特技、相聲與戲劇，同時邀請觀眾上台扮演新郎新娘親友，意想不到的沉浸式互動橋段，讓台上台下笑成一團。

去年冬天首演時，監製王偉忠還曾客串跑堂上菜，甚至套個老派西裝，被主婚人拉上台當嘉賓。王偉忠透過劇團分享，本劇特色就是有趣、有溫度，且懷舊細節滿滿，從民國68年吃的喝的，到當年的用語、對話、流行音樂、眾人關心的時事都融入劇情當中。

很多觀眾趁機帶著老媽老爸回味當年，還有人帶著外國友人來吃辦桌看戲，畢竟現在婚宴較少見到這種古早懷舊風格，大圓桌旁邊就是大灶、大火，總鋪師當場菜刀與鍋鏟齊飛。從去年12月一路演出到今年2月，帶來30多場精彩演出。

「一村喜事」2.0版由時藝多媒體、金星文創聯合主辦，11月23日起在新北市空軍三重一村老眷村實境辦桌演出。即日起至10月27日購票可享早鳥85折優惠。