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立委游顥要求交通部長表態 陳世凱支持中捷延伸南投

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委游顥要求交通部推動中捷橘線延伸到南投。圖／立委游顥提供
立委游顥要求交通部推動中捷橘線延伸到南投。圖／立委游顥提供

交通部長陳世凱上任後今天到立法院交通委員會備詢，立委游顥質詢中捷到南投的建設承諾，並詢問籌備實質進度，陳世凱表示全力支持，並說明交通部對中捷橘線正進行可行性評估，會協調台中市政府納入霧峰及延伸南投的研究，以及尾軌預留未來延伸可能性。

台鐵集集線水里段前年崩塌，集集到水里間列車無法通行，今年5月集集線配合連接高鐵彰化站，進行軌道升級、隧道擴孔工程，列車將只行駛到名間鄉濁水站，嚴重衝擊集集觀光，游顥要求台鐵提早在明年底完工，台鐵董事長杜微承諾，會在明年底恢復通車。

游顥指出，行人地獄嚴重傷害台灣的形象，大型車輛事故常是車輛視野有死角，威脅行人安全，交通部應將全區盲點系統納入全國評鑑項目之一。游顥認為，日本十分重視交通安全宣導，交通部應加強宣導與全面規畫，尤其在學校、社區和社團等辦理，檢改善行人交通安全。

中捷到南投 交通部長 集集

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