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台鐵集集支線明年底通車有望 杜微：承諾二水到集集先通車

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業，台鐵再次承諾預計2025年12月底先恢復二水至集集站通車。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業，台鐵再次承諾預計2025年12月底先恢復二水至集集站通車。記者黑中亮／攝影

南投集集鐵路支線基礎改善工程，停駛至今已嚴重衝擊地方經濟、觀光產業，立委游顥要求台鐵提早於明年底完工，台鐵公司董事長杜微今天在立院承諾，將於明年底恢復通車；初期先恢復彰化二水站到集集站的通車，2026年底，再完成集集到車埕段的全線通車。

台鐵集集支線是從彰化二水站出發，途經南投濁水、龍泉、集集、水里、終點車埕站；其間1號、2號及3號隧道使用至今已逾80年，長期累積發生漏水、淨空不足及軌道線形不佳等狀況，自2021年8月台16線發生邊坡坍方後，集集支線隧道頂端遭大量土石覆蓋，讓集集站往返車埕站停駛至今。

立委游顥認為，集集支線3年前發生邊坡坍方中斷以來，自濁水站到車埕站等鐵路的停駛，完全影響鐵道小鎮集集的地方觀光，目前台鐵集集支線透過前瞻基礎建設計畫執行改善工程，支線其中1號隧道擬今年5月起擴孔挖修，連帶後方集集站須停駛，列車自彰化二水站發車後，只能駛到南投濁水站，台鐵雖同步啟動公路接駁服務由濁水站至車埕站，等同火車停在濁水站後完全無法進入集集地區，嚴重衝擊集集鎮觀光產業。

游顥不只要求台鐵、觀光署盡速研議地方振興方案，更當面要求台鐵董事長杜微承諾縮短隧道整體施工期程，集集支線明年底先恢復彰化二水站到集集站通車；濁水站至車埕站改善工程自2024年5月施工，預計2025年12月底完工通車。

南投集集鐵路支線基礎改善工程，停駛至今已嚴重衝擊地方經濟、觀光產業，立委游顥要求台鐵提早於明年底完工。圖／立委游顥辦公室提供
南投集集鐵路支線基礎改善工程，停駛至今已嚴重衝擊地方經濟、觀光產業，立委游顥要求台鐵提早於明年底完工。圖／立委游顥辦公室提供
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業，台鐵再次承諾預計2025年12月底先恢復二水至集集站通車。記者黑中亮／攝影
台鐵集集支線停駛已影響鐵道小鎮集集的地方觀光產業，台鐵再次承諾預計2025年12月底先恢復二水至集集站通車。記者黑中亮／攝影

台鐵 彰化 集集

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