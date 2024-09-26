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肺癌防治評比 我「藥物可近性」輸日韓…醫界嘆投資不足

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
經濟學人智庫發布台日韓肺癌防治評比，台灣在肺癌藥物可近性僅拿到中等，低於日韓，形成降低肺癌死亡率的阻礙，台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，各界應投資醫療，提供晚期病人必要治療，接軌國際指引。記者林琮恩／攝影
經濟學人智庫發布台日韓肺癌防治評比，台灣在肺癌藥物可近性僅拿到中等，低於日韓，形成降低肺癌死亡率的阻礙，台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，各界應投資醫療，提供晚期病人必要治療，接軌國際指引。記者林琮恩／攝影

經濟學人智庫近期發布台日韓肺癌防治評比，台灣在肺癌防治「政策優先性」、「公衛對策」優於日韓，但在藥物可近性僅拿到中等，低於日韓，形成降低肺癌死亡率的阻礙。台大醫院癌醫中心分院院長楊志新表示，提供晚期病人必要治療，接軌國際指引，提升藥物可近性不容忽略。

楊志新是「經濟學人智庫」評比報告訪談的3位台灣臨床專家之一，他認為，台灣肺癌新發個案逾60％為晚期，以致病人五年存活率偏低，預後不佳，以台大醫院為例，第一期肺癌病人，五年存活率已突破90％，第二期為66.7％，相較於第四期的16.5％，早期診斷、早期治療，將大幅提升其存活率和預後。

楊志新表示，台大醫院近年共為1萬7298位民眾進行低劑量電腦斷層篩檢，揪出956位肺癌確診個案，其中85.1%是第〇期、第一期，僅11.8%是晚期，可見藉由政策推動肺癌篩檢制度，有助於翻轉國內肺癌患者罹癌期別。

台灣早期篩檢進步，但晚期藥物治療面臨瓶頸，藥物可近性被評為中等。楊志新表示，我國對肺癌藥物核准上市速度雖快，但健保給付時程較慢、落後國際治療指引，不但無法滿足臨床治療上病人需要與醫師期待，也讓台灣因為接受標準治療病人難以尋覓，在肺癌藥物跨國臨床試驗研究出現瓶頸。

韓國因擁有較多的本土二期研究，在新藥可近性評分較高。楊志新認為，如果台灣再不盡快改善，未來國內臨床研究發展將受到更大的實質影響，台灣新藥引進的問題是健保資源不足，但這不是健保署的問題，政府是大家選出來的，健保收入有限大眾都有責任，「呼籲大家不要只投資台積電，也要投資健保。」醫療投資若不增加，一定跟不上人口老化、科學進展。

健保署 台大醫院 肺癌

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