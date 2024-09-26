台鐵基層依國營事業加薪 產工：至少比照高鐵3.8萬起薪

台鐵公司化上路9個多月，先後爆出董總先加薪、員工出勤獎金變禮券及董總申請大功1支爭議，董事長杜微喊冤並非替自己加薪，是比照國營企業董總薪資領薪，遭台鐵產業工會秘書長朱智宇批評說法荒謬；但針對交通部長陳世凱說基層比照國營事業加薪，朱智宇給予肯定，並要求比照高鐵3萬8000元的起薪。

杜微今赴立法院交通委員會專案報告並備質詢，會前針對加薪一事喊冤，指出加薪不是他訂的，這個薪水、程序跟國內所有國營企業都一樣，他的薪水是照政府核定的國營企業薪資來領取，他不是幫他自己加薪。

朱智宇批評，這樣的說法不僅荒謬，且讓基層員工更加憤怒。加薪公文若要發出，作為董事長一定有核章，台鐵今年公司化，但台鐵員工的薪資與其他國營事業差距大，既然董事長可以用國營事業規定直接幫自己加薪，怎麼不用同樣方式幫基層員工加薪。

朱智宇指出，記功部分也是同樣道理，記功名單也一定會由董事長核章，不能全部都推給交通部或董事會，基層不可能自行提報加薪及記功，董事長卻認為替自己加薪敘獎沒問題，甚至喊冤，根本睜眼說瞎話。

有關密錄器部分，朱智宇表示，台鐵公司一拖再拖，忽略台鐵員工的職安保障，還要進行全台鐵員工大調查，令人匪夷所思，這些可以立即做到的事情，董事長僅回說自己開了多少會、會議中做了什麼，但密錄器也沒發、保全也沒多聘，若員工安全沒做到，開300次會議都沒用。

針對陳世凱承諾，比照國營事業替基層員工加薪，朱智宇表示，支持交通部長言論，但強調一定要落實，從過去蘇貞昌院長、台鐵歷任局長、交通部前部長王國材，都說員工待遇要更好，最後卻僅是畫大餅。

朱智宇認為，交通部除應透過董事會作成要求，也要對外宣布會給予協助，就像當初協助未達3萬薪資員工直接調薪，直接講出具體勞工金額，台鐵員工與其他國營事業薪資差1萬元，交通部應直接補這個差額，替全體員工直接加薪1萬，留住有經驗的員工。

至於從業人員優先問題，朱智宇說，若要從業人員優先，交通部、行政院接下來核可的從業人員待遇，應直接上調，至少比照高鐵月薪3.8萬元起薪。