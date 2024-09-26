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燕子颱風周末可能生成 粉專示警：路徑恐不規則3地連續猛烈降雨
位於台灣東方的低氣壓預估周末可能形成熱帶性低氣壓（TD），甚至生成為颱風燕子，周、六日最關鍵。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早指出，密切注意熱帶擾動97Ｗ，這個熱帶系統已經開始組織了，最快周末就會成為第17號「燕子」颱風，預估下周一、二、三期間會從台灣東方北上。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前要觀察的重點是颱風北上過程中，缺乏導引氣流，移動速度慢，影響時間會拉長。且在缺乏導引氣流情況下，颱風跟台灣陸地的互動，容易產生不規則的走法。因此在路徑上變數很大，東部海域北上、近岸通過、甚至登陸，目前都有機會，再觀察一、兩天就會更加明朗。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，這個颱風有個特性，就是風場及環流至少是中型，強度可達中度颱風，加上靠近台灣的同時，東北季風同時增強，會加劇北部、宜蘭、北花蓮的雨勢，而且猛烈降雨可能會連續2到3天，中、南部地區也會相當有感，以風勢為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」呼籲，強風及大雨基本上躲不掉了，提醒大家趁著這幾天做好防颱準備。
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