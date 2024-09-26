台鐵董座薪資比照國營事業「員工卻最低薪」 交長：比照辦理從業人員優先

台鐵公司化上路9個多月，先後爆出董總先加薪、員工出勤獎金變禮券，以及董總以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申請大功1支，引發眾怒。立委王鴻薇今天在立法院質詢指出，董事長薪水比照國營事業，相較之前加薪4成，但台鐵員工薪資卻是交通部所轄的國營事業單位中最低，基層薪資也應比照國營事業；交通部長陳世凱同意要比照，並說從業人員優先加薪。

陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，並備質詢，王鴻薇質詢時指出，台鐵今年公司化，台鐵如何轉虧為盈是交通部及台鐵公司重大課題。外界現今質疑董事長自肥，加薪又記大功，董事長薪水比照國營事業，但台鐵員工的薪資是交通部所轄的國營事業單位中最低。

王鴻薇說，台鐵公司化後一直有缺工情況，但問題不在招考，而是率取人員不報到，因此台鐵一直處於缺空狀態，認為交通部應承諾台鐵員工比照董事長，交通部其他國營事業全體加薪。

陳世凱回應指出，他也認為要比照辦理，台鐵員工薪資要加高一點，尤其是從業人員要優先，現在薪資確實偏低，因此已在努力、針對細節做溝通。

王鴻薇進一步指出，近期交通部所屬事業或轉投資事業，都出現董事長自肥且臨去秋波的情況，像是前陽明海運董事長鄭貞茂，在退休前替自己加薪；高鐵董事長雖還在位子上，但外界也在猜測何時可能替自己加薪，提醒交通部長，若交通部所屬國營事業單位的董事長幫自己加薪，不能只是推給公司治理，也不要讓其變成董座的畢業禮物。

陳世凱回應，針對董事長加薪部分，交通部一定會嚴審，「我的原則是基層優先」。