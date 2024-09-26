國人心血管疾病死亡比癌症還高 健保署擬試辦共照計畫

根據國人10大死因報告，心臟疾病、腦血管疾病死亡高居第2、第4位，衛福部健保署長石崇良表示，心血管疾病中，粥狀動脈硬化疾病每年死亡8萬人，比癌症死亡人數還高，其中高血脂是「隱形殺手」，衛福部擬於年底試辦一項高血脂脂共照計畫。

中華民國心臟基金會董事長呂鴻基表示，心血管疾病是全球頭號殺手，2017年全球1750萬人死於心血管疾病，至今年增加至2050萬，短短七年就增加700萬人死亡，相當驚人，台灣每年10萬死亡人數中，則有高達31％是因心血管疾病而死，血脂管理不可不慎。

石崇良說，血脂不像血壓、血糖，臨床表現明顯容易發現，國人有極高比率不知道自身有高血脂問題，等到發生中風、心肌梗塞才發現異狀，卻已造成失能，考量高血壓臨床照顧模式分歧，健保署與中華民國心臟基金會等單位，合作訂出「台灣血脂管理臨床路徑共識」，依據年齡、病史等，列出5個風險等級，與相應的疾病管理措施。

健保署統計，112年台灣動脈粥狀硬化性心血管疾病（ASCVD）費用達453億點，因缺血性心臟病就醫患者達62.2萬人，腦血管疾病45.9萬人，合計超過百萬。石崇良說，心血管疾病對個人及家庭造成的威脅不容忽視，健保署「大家醫計畫」透過人工智慧（AI）進行疾病風險分級，民眾可透過健康存摺APP隨時了解衛教資訊，並結合雲端藥歷，讓醫師掌握病人風險情況，幫助控制血脂。

為幫助民眾控制疾病，石崇良表示，健保署將於年底開始，針對高風險、極高風險患者，試辦高血脂共照計畫，這些病人再次發生心血管疾病事件，造成死亡的機率較高，照護計畫包括二方面，一是個案管理，明定追蹤頻率，納入飲食控制、生活習慣諮商等，二是醫療院所如果達成照護目標，可獲得「品質達標獎勵」。