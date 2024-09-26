96歲圓點女王12月重返台北 北師美術館展草間彌生大展

國立台北教育大學北師美術館今天宣布，將於12月21日推出草間彌生大展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collection & More 1951-2005」。該展將以草間彌生與台灣接觸的原點—1998年台北雙年展為起點，特別重製她參加1998年台北雙年展《圓點的強迫妄想》揭開序幕。並聚焦她1951年至2005年間

的重要創作轉折，展示近70組／件精選作品，涵蓋繪畫、版畫、拼貼、軟雕塑、大型裝置、行為展演錄像、服裝等多種創作形式。

現年高齡96歲的草間彌生，為當代藝術史上最具代表性及顛覆性的創作者之一。作品媒材遍及繪畫、雕塑、拼貼、版畫、行為展演、錄像及大型裝置等，並跨足時尚產業，以其鮮豔奔放的色彩、大膽具原創性的創作題旨及形式聞名於世。

北師美術館表示，1990年代是草間彌生1973年自美國返日後，重回國際觀眾視野，而後大放異彩的關鍵時期。1993年，她成為首位於威尼斯雙年展日本館個展的當代藝術家；隨後五年，洛杉磯郡立美術館、東京都現代美術館接連舉辦大型回顧展，奠定草間彌生作為當代藝術大家的定位。

1998年，草間彌生受時任北美館館長林曼麗及策展人南條史生之邀，於「台北雙年展」創作巨型現地裝置《圓點的強迫妄想》，以七個帶有黑色圓點的螢光粉紅氣球滿布北美館的中庭，是為草間彌生以巨大雕塑與公共空間對話的重要節點；該次展覽亦開啟這位風靡全球的藝術家與臺灣的頻繁交往。

本展奠基於日本青森縣立美術館「從W Collection看草間彌生的軌跡與奇跡」之成果，北師美術館亦與草間彌生工作室緊密合作，除重製《圓點的強迫妄想》之外，並借展10餘組鮮少曝光的偶發展演紀錄及服裝展件，聚焦藝術家早期行為實驗對形塑其藝術生涯的重要性。

總策畫林曼麗從「草間的綻放」、「圓點．原點」、「草間的蟄伏」及「Love Forever」四個子題切入，以草間彌生生涯中的創作探索與實驗為引，展現出草間彌生不斷挑戰自我、突破框架，透過作品與世界映照對話的企圖。

除了觀眾熟悉的圓點與網狀圖案如《花》與《南瓜》等平面繪畫，此次展覽也將帶給觀眾你不曾見過的草間彌生：從小生長於長野縣松本市育苗場和採種場的她，時常聽見植物與其對話，因之將自身幻化為植物的《自畫像》；還有將圓點滿佈人像和周遭環境的大型裝置《幻影的彼方》，高跟鞋上交織填充了無數陽具形狀的軟雕塑《性的強迫妄想》。