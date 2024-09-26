九份老街、淡水都比不上！新北超人氣景點507萬人搶著去 網友熱議背後原因

翻攝FB／MITSUI OUTLET PARK 林口

週末想去新北走走，你第一個想到的地方是什麼？觀光署近期公布113年最新統計，截至7月，新北市40個景點中，國內外旅客造訪人次最多的是林口三井OUTLET，7個月內吸引了507萬人次。新莊宏匯廣場和淡水金色水岸則分別以417萬和255萬人次名列前三。備受國外旅客喜愛的九份和淡水漁人碼頭分別位居第四和第十名，驚險留在新北前十大人氣景點的榜單中。

線上線下人氣旺 範圍大、選擇多成夏天首選！

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

《房產溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察近九個月來（日期：2024/01/01～2024/09/24）討論「新北購物」，發現大部分網友關注林口三井、小熊公園、八里左岸公園、新莊宏匯廣場、中和環球購物中心等關鍵字，顯示林口三井OUTLET和新莊宏匯廣場備不僅線下參訪人次極高，在線上也頗有討論度。網友們表示林口三井OUTLET好逛又好買，適合一家大小消遣週末時光，「待一整天都沒問題」、「範圍大、種類多」、「夏天很適合來這裡逛」、「餐廳選擇多，品牌商品也是，是放鬆心情的好地方」、「遊樂區設計貼心，有適合小朋友的設施，也有休息區，方便家長隨時照看」。

《房產溫度計》整理網友看法時，發現許多林口居民也愛逛林口三井OUTLET，不管週末還是平日都會去逛逛，「是真的，我每個週末都會吃飽就去走走」、「規劃良好，常更新產品，很有新鮮感」、「我表弟老婆從大陸回來每次都要去逛三井」、「遛小小孩的好地方」。網友也大方分享林口人特有優惠，只要持本人的林口區身份證到服務台，就可以扣抵半小時停車費。

不過部分網友則認為，人潮擁擠的背後原因是林口實在沒地方可去：「林口人是有目的去，去吃飯或是有特定的東西要買」、「外地朋友來時，才被拖著去」、「跟你講真實面，是林口能逛的地方有限」、「幾乎天天去吃飯，其他的很少逛」。

百家專櫃進駐二館！10月試營運11月開幕時間揭曉

林口三井OUTLET二館預定於2024年11月14日開幕。圖/三井不動產集團提供

備受國內外旅客和當地居民喜愛的林口三井OUTLET自106年進駐台灣，由於日本三井集團看好林口發展興盛，今（113）年將迎來「林口三井OUTLET」二館，預計增加100家專櫃，兩館共計300家專櫃，為消費者提供更多元的選擇。日前已公告開幕日期為11月14日，也確定將在10月23日對外試營運，有興趣的朋友千萬不要錯過啦！

林口二館面積超過8千坪，建築共分為三個樓層：一樓規劃進駐大型專賣店，如無印良品、UNIQLO、GU、SAMSUNG和人氣早午餐品牌Preserve等；二樓除了可以找到林口首間吃到飽餐廳—饗食天堂外，還有玩具雜貨、服飾、寢飾、鞋店等居家生活類商店，屆時也有空橋串連一館，讓顧客們來去自如。

三樓則延續日系OUTLET特色，將會有大創旗下品牌DAISO、THREEPPY和Standard Products同時進駐，還有親子娛樂設施「湯姆熊歡樂世界」；此外，多家美食名店如涓豆腐、藍象廷、忠青商行等也坐落三樓，用餐區還貼心規劃兒童遊樂區，讓爸媽們解放雙手，孩子們也可以盡情遊樂。

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