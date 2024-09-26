悠遊付「嗶乘車」現可線上購1200定期票 再享好康3重送

悠遊付「嗶乘車」購買「基北北桃都會通」1200定期票服務正式上線，Android用戶現在使用悠遊付嗶乘車可隨時隨地購買基北北桃都會通定期票，快速又便利，現在購買還可享好康3重送。

據悠遊卡公司統計，2023年「嗶乘車」搭乘總趟次超過450萬筆，較2022年大幅增加38%，今年上半年又較去年同期成長8%。今年7月1日悠遊付嗶乘車在台鐵全面啟用後，8月較7月搭乘總趟次大幅成長1.7倍。現在，「嗶乘車」功能更上層樓，可以直接購買基北北桃都會通1200定期票，預計將帶給通勤族更大的便利性。

基北北桃都會通自2023年7月推出以來，至今年8月底已累計販售張數達709萬張，各運具使用次數共達5.8億人次，每日約有60萬人次使用，顯示相當受到通勤族喜愛。即日起嗶乘車購買1200定期票服務上線，同步推出好康活動3重送，即日起至9月30日活動首5日，使用嗶乘車購買1200定期票享筆筆5%回饋金；10月1日起至11月30日止，嗶乘車購買1200定期票享筆筆2%回饋金，還可與全通路筆筆最高回饋3%活動疊加享雙重回饋，等同可領4%回饋金，新會員則享5%回饋金。

另外，再加碼抽定期票免費搭，活動期間用嗶乘車購買1200定期票的通勤族，每月抽獎10位幸運兒，可獲得1200元悠遊付回饋金，亦即免費搭乘1個月。新加入悠遊付的會員於活動期間用嗶乘車購買1200定期票，還可得到100元現金回饋券，每月限1,000名，總共2,000名。