快訊

蹭大谷熱？台男在日本賣仿冒球衣被逮 還搜出500件盜版名牌貨

還有機會！張惠妹大巨蛋20萬張票秒殺 釋票時間出爐了

防衛韌性委員會今登場！專家：國防部要求彈藥屯放宮廟 恐成攻擊目標

聽新聞
0:00 / 0:00

悠遊付「嗶乘車」現可線上購1200定期票 再享好康3重送

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
悠遊付開啟「嗶乘車」，進入左下方「購買交通套票」，點選1200都會通（基北北桃）並詳閱同意條款，使用悠遊付錢包支付1,200元後，即完成購買基北北桃都會通定期票。記者黃筱晴／攝影
悠遊付開啟「嗶乘車」，進入左下方「購買交通套票」，點選1200都會通（基北北桃）並詳閱同意條款，使用悠遊付錢包支付1,200元後，即完成購買基北北桃都會通定期票。記者黃筱晴／攝影

悠遊付「嗶乘車」購買「基北北桃都會通」1200定期票服務正式上線，Android用戶現在使用悠遊付嗶乘車可隨時隨地購買基北北桃都會通定期票，快速又便利，現在購買還可享好康3重送。

悠遊卡公司統計，2023年「嗶乘車」搭乘總趟次超過450萬筆，較2022年大幅增加38%，今年上半年又較去年同期成長8%。今年7月1日悠遊付嗶乘車在台鐵全面啟用後，8月較7月搭乘總趟次大幅成長1.7倍。現在，「嗶乘車」功能更上層樓，可以直接購買基北北桃都會通1200定期票，預計將帶給通勤族更大的便利性。

基北北桃都會通自2023年7月推出以來，至今年8月底已累計販售張數達709萬張，各運具使用次數共達5.8億人次，每日約有60萬人次使用，顯示相當受到通勤族喜愛。即日起嗶乘車購買1200定期票服務上線，同步推出好康活動3重送，即日起至9月30日活動首5日，使用嗶乘車購買1200定期票享筆筆5%回饋金；10月1日起至11月30日止，嗶乘車購買1200定期票享筆筆2%回饋金，還可與全通路筆筆最高回饋3%活動疊加享雙重回饋，等同可領4%回饋金，新會員則享5%回饋金。

另外，再加碼抽定期票免費搭，活動期間用嗶乘車購買1200定期票的通勤族，每月抽獎10位幸運兒，可獲得1200元悠遊付回饋金，亦即免費搭乘1個月。新加入悠遊付的會員於活動期間用嗶乘車購買1200定期票，還可得到100元現金回饋券，每月限1,000名，總共2,000名。

可惜的是，目前悠遊付「嗶乘車」服務依舊只有Android用戶才用得到，悠遊卡公司董事長林志盈表示，因為蘋果公司的NFC功能目前沒有開放台灣使用，會持續了解關注，一但開放一定會立即主動聯繫合作可能。另外，目前也正在研議將三星手機獨有的手機悠遊卡功能拓展至其他Android手機品牌。

悠遊付「嗶乘車」購買交通套票功能上線了。記者黃筱晴／攝影
悠遊付「嗶乘車」購買交通套票功能上線了。記者黃筱晴／攝影
交通部公路局主秘林義勝、臺北市政府副市長張溫德、基北北桃四市交通局代表以及悠遊卡公司董事長林志盈共同宣布悠遊付「嗶乘車」就可買1200定期票。圖／悠遊卡公司提供
交通部公路局主秘林義勝、臺北市政府副市長張溫德、基北北桃四市交通局代表以及悠遊卡公司董事長林志盈共同宣布悠遊付「嗶乘車」就可買1200定期票。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 現金回饋 通勤族

延伸閱讀

悠遊付可購TPASS與嗶乘車 限Android手機目前iOS被排除

北捷車廂成群兔女郎為直播APP打廣告 占用通勤族位置惹議

短期通勤也可享優惠 交通部推TPASS 2.0已有4縣市提方案

暢遊北北基桃宜！宜蘭通勤月票2300吃到飽方案啟用 不限縣民都可購買

相關新聞

高鐵南延採「高雄方案」交通恐陷黑暗期？交長陳世凱：用潛盾工法降低影響

高鐵延伸屏東路線未定，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，行政院長卓榮泰24日表示...

加薪4成還記功！台鐵董座喊冤沒幫自己加薪「獎敘案還未送出」

台鐵公司化上路9個多月，先爆出董總先加薪、員工出勤獎金變禮券，後再爆出董總以「督導所屬辦理台鐵公司化轉型改革業務」名義申...

賈新興：燕子颱風發展機率高 影響台灣時間跟北方槽線恐有關

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」指出，琉球群島東南方低氣...

巨業客運「3年前也撞死學生」！ 立委揭露駕駛管理評鑑拿最高分

巨業客運施姓司機22日晚間駕駛公車撞上2名走在斑馬線上的東海大學女學生，釀1死1傷，事後被踢爆巨業客運2021年也曾撞死...

國人心血管疾病死亡比癌症還高 健保署擬試辦共照計畫

根據國人10大死因報告，心臟疾病、腦血管疾病死亡高居第2、第4位，衛福部健保署長石崇良表示，心血管疾病中，粥狀動脈硬化疾...

96歲圓點女王12月重返台北 北師美術館展草間彌生大展

國立台北教育大學北師美術館今天宣布，將於12月21日推出草間彌生大展「草間彌生的『軌跡』與『奇跡』——W Collect...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。