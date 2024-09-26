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進口「鮮」乳爭議 衛福部：「標示」不是食安的議題

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
針對進口乳品標示議題，衛福部預計今年底前召開兩次會議，仍預計明年7月上路。示意圖，本報資料照片
針對進口乳品標示議題，衛福部預計今年底前召開兩次會議，仍預計明年7月上路。示意圖，本報資料照片

紐西蘭牛乳明年將零關稅進口，酪農憂心衝擊本土鮮乳，衛福部食藥署6月預告，保存期限超過30天的鮮奶，均應標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，食藥署今表示，預計年底前跨部會討論，並邀集專家與利害關係人，仍預計明年7月正式上路，希望在合法、符合科學的精神前提下，找到最大公約數，畢竟「標示的議題不是食安的議題」，而是一種產業保護或是一個經貿的議題。

農業部今年4月發文衛福部食藥署，建議將進口鮮乳更名為長效乳。食藥署今年6月5日預告修正「鮮乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」草案，新增乳品品名標示，只要生乳採取熱殺菌後，於高潔淨度環境下近似無菌充填，且保存期限達到30天以上的產品，需標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」、「ESL（Extended Shelf-Life）鮮乳」。

酪農業者認為，進口乳若有「鮮」字，會讓國人混淆，要求食藥署修改，預告期至今年8月4日，農業部兩度發函衛福部，建議將保存期限15天以上的品項，統稱為「長效乳」避免混淆。

食藥署副署長林金富今表示，已收到農業部回函，預計在今年底前召開兩次會議，因涉及國內產業保護，以及國家標準（CNS）等議題，第一次為衛福部、農業部、經濟部等跨部會會議，取得共識後再邀集消保團體、酪農協會、乳品協會等利害關係人，以及專家學者開會，希望今年底開完兩次會議、預計明年7月上路。

林金富指出，食藥署的立場仍是基於科學角度，不過農業部、經濟部訴求，希望在大家都合法、符合科學的精神前提下，找到最大公約數，「標示的議題不是食安的議題」，而是一種產業保護或是一個經貿的議題。

鮮乳殺菌方式可分為低溫長時間、高溫短時間與超高溫短時間3種；國內因冷鏈較不完整，為避免細菌在運送過程孳生，9成以上鮮乳是採超過攝氏100度、約10秒的超高溫短時間殺菌；保存期限可達30天以上者，是因除經殺菌，還是在幾乎無菌的環境中充填，加上運送全程冷藏，因此可存放較久。

衛福部 農業部 食藥署

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