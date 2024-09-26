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罕藥專款挪出健保總額？醫界、罕病基金會輪流發聲

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導

健保總額協商破局，醫院及西醫與付費者代表意見分歧，其中罕藥專款是否移出健保總額，引發雙方正反意見。台灣醫院協會理事長李飛鵬表示，希望在不影響健保負擔、漲保費的前提下，讓醫界付出得到合理待遇，盼C肝防治、罕病藥費等移出健保總額，用公務預算支應。

健保會昨舉辦總額協商，在罕病用藥及治療Ｃ肝防治相關經費上，罕病藥物預算為151億元，健保署及付費者代表希望加碼至179億元，但依「罕見疾病防治及藥物法」，相關藥物經費應由公務預算支應，卻因菸捐支應不足而納入健保總額；另Ｃ肝藥品費用明年編列約22億元，愛滋病治療藥品編列57億元，醫院代表也希望政府編列公務預算支應，扛起責任。

李飛鵬表示，醫院協會對醫院部門無法達到共識表達遺憾。現在護理人力缺乏、不少醫院都面臨關床難關，病患等床時間會影響醫院運作，可怕也會影響病人治療的安全跟品值。另一方面，物價、電價非在成長，以及高齡化下醫療服務量需求大，但是現在健保點值低落，已經難以負擔成本。

李飛鵬說，希望明年度健保總額，可以呼應賴清德總統投資台灣的目標，把民眾健康照護得更好。希望在不影響民眾健保費負擔下，請政府編列預算，把原先不應該列在健保總額的部分移出，例如C型肝炎防治、罕病、血友病及罕病特材及後天免疫缺乏治療藥費等，希望不影響這些族群的權益下，由政府依法編列預算。

罕見疾病基金會今天發布聲明表示，此舉無疑是斬斷全台1.7萬罕病患者治療生機。罕見疾病基金會創辦人陳莉茵說，「罕藥專款」自2005年正式納入總額至今，醫界首次以避免專款漸漲，排擠一般預算，以間接影響點值為由，要將專款歸零，但罕藥專款占總額比率僅1.4%，不至於影響醫療點值。

健保署長石崇良表示，罕藥專款持續成長，今年達108餘億，明年行政院考量健保擴大脊髓性肌肉萎縮症（SMA）藥物給付，400位病人將花費20至30億預算，因此編列20億公務預算，撥入健保基金，挹注罕藥專款，明年健保總額罕藥專款預算，絕對會比今年高，且目前不會排除在總額之外。

保費 健保總額 罕見疾病

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