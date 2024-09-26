藝人方文琳傳罹患食道癌 耳鼻喉科醫師提醒快戒二個壞習慣

知名藝人方文琳傳出罹患食道癌，自曝有愛喝熱湯及睡前飲酒的習慣，光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部黃聖凱醫師表示，喝熱湯易使咽喉的黏膜產生損傷，飲酒易刺激食道黏膜，兩種習慣都會增加癌症風險，建議民眾要少喝太燙的湯並戒酒，才能維持咽喉與食道的健康。

黃聖凱醫師表示，臨床上耳鼻喉科醫師，常診斷出下咽癌的患者，但是患者出現食道癌的機率也高，他解釋，解剖位置相近，兩者也有相似的致癌因素，長期飲用烈酒、抽菸、喜歡吃燙的食物等；下咽癌和食道癌的發病機制，都涉及黏膜的長期慢性損傷與炎症，這些會導致細胞異常增生和基因突變，進而引發癌變。

黃聖凱醫師提醒，早期食道癌與下咽癌沒有什麼症狀，頂多會覺得胸口些微灼熱、吞嚥不適，大部分會被當作胃食道逆流而忽略，也常因此延誤就醫時機，往往等到癌症進一步侵犯食道深層組織，或是下咽腫瘤壓迫呼吸道，導致吞嚥困難體重下降，才被診斷。這時候發現再治療，就非常辛苦。

飲酒習慣上，黃聖凱醫師呼籲民眾，不少人都有在睡前喝烈酒的習慣，他提醒雖然酒的確能幫助入睡，但是缺點更多，影響睡眠質量，干擾睡眠結構，減少深層睡眠和快速眼動（REM）睡眠，導致睡眠不安穩。其次，是增加夜間醒來次數：酒精代謝後會讓身體從鎮靜狀態中醒來，導致夜間頻繁醒來，難以維持連續的高質量睡眠。

黃聖凱說飲酒的不良影響，尤其是飲酒易使胃食道逆流，因為容易造成食道括約肌鬆弛，導致胃酸回流，更容易在夜間躺下時發生，進而刺激食道黏膜，增加癌變風險；酒精會放鬆上呼吸道肌肉，增加打鼾和睡眠呼吸暫停風險，提高睡眠呼吸中止症（OSA）的機率，及民眾宿醉的風險，影響隔日精神狀態，讓早晨容易感覺疲倦、頭昏腦脹，注意力不集中。

他說睡前飲酒，雖能幫助入眠，但總體來說增加許多健康疾病的風險，如肝病、心血管疾病、癌症等。長期來說，也會增加酒精依賴的機率，造成身心健康的危機。