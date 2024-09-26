台鐵高鐵都想漲票價 交長籲考量1重點

台鐵票價29年未漲，原先9月10日召開董事會討論票價合理化方案，但八字還沒一撇，高鐵就已蠢蠢欲動，高喊物價成本大漲，若票價仍維持現況，預估2026年資金缺口將達高峰期。對此，交通部長陳世凱表示尊重公司治理，但也希望高鐵考慮民眾通勤的方便。

台鐵9月10日召開董事會討論票價調漲合理化方案，並依立院核准的鐵路運價率公式，提出合理報酬率3％、4％、5％等3方案，但經4小時會議討論後，台鐵表示，因報告案中尚欠缺部分票價調整相關評估資料、和其他運具比較、以及敏感度分析等，經董事充分討論後，退回營運單位修正，將併下次董事會再議。

台鐵票價還沒下文，高鐵卻率先跳出高喊「凍未條」。高鐵表示，現行票價維持與2007年通車營運時相同，但過去17餘年，台灣消費者物價指數累計年增率已高達5.7％，除物價、電價等營運基本成本增加外，人事、維修成本以及利息支出均持續上升。

高鐵指出，2026年起將陸續引進新世代列車，配合新車引進，建置大型檢修工廠、各項核心機電系統陸續展開更新汰換，若維持目前票價，將迫使高鐵公司資金缺口達到高峰期。

陳世凱今赴立法院交通委員會專案報告並備質詢。中場接受聯訪時表示，尊重公司治理，高鐵是民營化公司、上市公司，尊重討論。

但陳世凱話鋒一轉指出，公共運輸體系還是要顧及到民眾通勤的方便；中央積極推動減碳，鼓勵大眾多搭乘公共運輸，盡量不要駕駛私人運具，這部分希望高鐵考量進去。