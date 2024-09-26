悠遊付可購TPASS與嗶乘車 限Android手機目前iOS被排除

行政院去年7月推出TPASS通勤月票，必須在實體機台、窗口購票，悠遊卡公司宣布，今起Android（安卓）系統手機可直接在悠遊付App內購買「基北北桃1200都會通」月票，且開放使用NFC「嗶乘車」以手機支付搭乘大眾運輸，不過iOS系統仍被排除在外，會了解蘋果公司何時開放。

悠遊卡公司統計，2023年使用「手機嗶乘車」功能逾450萬筆，成長38%，2024上半年較去年同期成長8%。TPASS基北北桃區域使用數，截至今年8月底已販售709萬張、使用次數達5.8億人次。使用量依序為雙北捷運46.5%、市區公車35.8%、國道客運5.5%、台鐵5.5%、YouBike4.2%、桃捷2.3%、輕軌0.6%。

副市長張溫德表示，TPASS把城市緊密連結，同時加大對於綠運輸推動力道，除了交通便捷，服務也要提升，今天推出「手機嗶乘車」可望擴大TPASS使用者，悠遊付手機嗶乘車使用者可在家動手指就能購買TPASS，不用出門，大眾運輸系統運量有機會再提升。

悠遊卡公司董事長林志盈說，過去雙北推出1280月票，可以使用手機嗶乘車搭捷運，在TPASS推出的1年多後，也加入手機嗶乘車，不僅捷運、公車、客運，連全國台鐵車站都能使用，相信未來使用人次會持續增長。

不過悠遊付「手機嗶乘車」功能僅限Android系統手機能用NFC感應，iOS的iPhone仍被排除在外。林志盈指出，iOS系統的NFC只有日本、歐洲部分國家開放使用，悠遊卡公司會盡快與蘋果公司討論，對方希望能悠遊卡付授權金，「我們很願意談，讓蘋果手機使用能用手機嗶乘車」

林志盈說，「手機嗶乘車」必須借重手機本身的NFC才能使用，目前僅Android各品牌手機能使用，iOS部分因蘋果公司沒開放台灣使用NFC，期待蘋果公司能早日開放，台灣iPhone使用者享有嗶乘車功能，只要開放就會主動聯繫對方，也會私底下了解蘋果公司何時開放，iPhone使用者何時能用NFC要看蘋果公司政策和態度。