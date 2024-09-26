高鐵南延採「高雄方案」交通恐陷黑暗期？交長陳世凱：用潛盾工法降低影響

高鐵延伸屏東路線未定，外界憂心若採進入高雄市區、高雄車站的「高雄方案」，恐讓高雄再陷交通黑暗期，行政院長卓榮泰24日表示「我願意做決定，讓它（高雄方案）盡早實施」。交通部長陳世凱表示，會用潛盾工法降低對民眾的影響。但鐵道局保守表示，目前方案仍還沒確定。

立委李柏毅24日總質詢時提到，高鐵南延若採「高雄方案」，恐讓高雄再陷10年交通黑暗期；卓榮泰表示，為了高鐵運輸、高雄市發展，以及以後的院長，如果可能地方有共識之後，「我願意做一個決定」，讓它盡早實施。

高雄市長陳其邁也說，高鐵南延工程還在交通部做具體規畫，不論哪一方案，高市原先鐵路地下化已挖了20年，現在又要再挖10年，對周遭房屋、地主、交通、商圈等都有很大影響，希望能審慎評估，減低對整個城市的衝擊。

陳世凱今赴立法院交通委員會做專案報告，針對高鐵南延進入高雄站方案恐造成交通黑暗期部分，中場接受聯時表示，跟過去工程方式不同，這次用比較多潛盾工法，以降低對民眾的影響，陳其邁市長非常關注這個議題，交通部做決定前會積極努力到高雄市政府，與陳其邁市長及高雄市交通局研商，勢必將民眾影響降到最低。

對於是否已確認高鐵南延採「高雄方案」，鐵道局則態度保守。鐵道局長楊正君表示，目前方案還沒確定，仍在溝通中，但若採高雄方案，就會盡量在可行路段採潛盾工法，以降低對市區環境、交通影響；至於影響房屋數量是否為先前預估的30棟？楊正君僅說，還在統計當中。