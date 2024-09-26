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月台門設置未周全！立委要求台鐵向高鐵學習

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立委李昆澤要求台鐵需向高鐵學習。圖／截自國會YouTube
立委李昆澤要求台鐵需向高鐵學習。圖／截自國會YouTube

台鐵落事故頻傳，今年1至8月意外落軌外落軌25件、蓄意跳下月台事件10件，月台門設置引起熱議，立委指出，台鐵雖已規畫在高雄站試辦一組展示機，但其他車站都沒相關規畫，反觀高鐵積極喊出全線安裝月台門，要求台鐵多加學習，台鐵表示同意。

交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微今赴立法院交通委員會進行專案報告，民進黨立委李昆澤指出，台鐵2023年日平均運量為60萬845人次，今年1至9月23日止，日平均運量為64萬1242人次。月台跌落事故部分，2023年意外落軌18件，2024年25件；蓄意跳下月台事件，2023年17件，釀13死4傷，2024年1至8月總計10件，釀7死3傷。

李昆澤說，2022年就提出旅客落軌事件頻傳需重視，但2023年、2024年相關事故仍頻傳，設置月台門的歸畫，台鐵要著實進行。但月台門設置有3大問題，包含施工期間旅客安全與運輸安排、施工過程的安全防護、施工過程的搭乘人流疏導。

李昆澤表示，各站月台門設置的優先考量、設置規畫及進度、各站施工難點盤整、施工期間月台寬度半小，工天數及時段很重要。

杜微表示，已積極推對並按期程設置月台門，預計高雄試辦展示機將於年底完成、明年6月全功能測試。施工天數及時段也會視情況及需求分別於日夜進行；但杜微也坦言，除了高雄站外，目前其他站尚未有相關規畫，還要視各站需求進行綜合考量。

李昆澤進一步指出，台鐵目前除高雄站沒有其他規畫要加強。而高鐵部分，板橋站今年4月有1名女子因身體不適失足落軌、新竹站今年7月底1名女子因頭暈昏倒，連帶行李掉落軌道、桃園站今年9月接獲民眾陳情發生落軌事件。李昆澤說，事故件數雖不少，但高鐵態度相對積極。

高鐵董事長江耀宗說，統計高鐵站落軌事件，2021年共8件，旅客跌落2件、物品6件；2022年10件，旅客跌落2件、物品8件；2023年16件，旅客跌落5件、物品11件；2024年截至8月共15件，旅客跌落8件、物品7件。

江耀宗表示，為了提升候車安全，已規畫全線11站都要施作月台門，目前台北站已有月台門，但因應新車種需重新設計，另外11個站已公開招標，明天中午截止投標，並以新竹、板橋優先施作，預估2028年全面完工。

李昆澤質疑，台北、台中、左營為特等站，但目前除台北站，其他兩個都沒設置，反先規畫新竹、板橋站等一等站；江耀宗回應，由於新竹風大，旅客行李常被吹落軌道，而板橋站因是曲形月台，旅客容易跌落，因此列為優先施作車站。

李昆澤說，旅客安全不容忽視，台鐵需向高鐵學習，積極處理，杜微表示同意。

台鐵 李昆澤

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