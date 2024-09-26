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方文琳證實罹食道癌 為何會得9成男性患者的癌症？她自曝2致命習慣

59歲方文琳罹食道癌 醫師：喝酒增7.6倍風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藝人方文琳罹患食道癌，自曝愛喝熱湯、有小酌烈酒習慣，這些都是危險致癌因子湯，容易破壞食道的黏膜。 圖／本報系資料照片
藝人方文琳罹患食道癌，自曝愛喝熱湯、有小酌烈酒習慣，這些都是危險致癌因子湯，容易破壞食道的黏膜。 圖／本報系資料照片

保養有道的方文琳，經常分享運動、養生秘訣，今日證實罹患食道癌的消息。她自曝愛喝熱湯、有小酌烈酒習慣，馬偕醫院胸腔外科主任黃文傑表示，菸、酒、檳榔、加工食品都是危險致癌因子，尤其是喜好熱飲、熱湯，容易破壞食道的黏膜。

早期的食道癌幾乎沒有任何症狀，因為食道黏膜並沒有「感覺接受器」，即使有輕微的不適感，也以為是腸胃不適、喉嚨不舒服乾癢。黃文傑說，患者常等到吞嚥障礙、胸口痛、無法吃較硬的固體食物、進食困難導致體重減輕才就醫，此時可能已經是2、3期病程了。

黃文傑提到，過去，胃鏡檢查常忽略食道部位，因內視鏡通過喉嚨、進入食道，直接到胃部，過程中不易發現黏膜病變。近年來儀器進步，可清楚看到病灶，有助於早期發現、早期治療，新的內視鏡系統對食道癌的診斷率可達九成五以上。

罹患食道癌，預後狀況跟診斷時的期別有很大關聯，治療原則上以外科切除為主。黃文傑說，0到1期食道癌的治療方法，可以用內視鏡黏膜下切除術，把病變部位完全刮除，多數患者可完全治癒。

2期食道癌，可以先進行化療、放療，讓腫瘤變小後再進行食道組織切除手術。3、4期則建議進行化療、免疫療法，另依病人狀況給予支持性治療舒緩症狀。不過，當腫瘤侵犯其他部位時，不論是手術切除或放射治療，困難度都會大幅增加，「早期發現」是重要關鍵。

另外，多數患者在接受化放療時，常會出現癌因性疲憊症（CRF），黃文傑提到，食道癌患者本身就有因吞嚥困難而營養不良的狀況，體力不堪負荷，容易影響效果，甚至不想再接受治療。

黃文傑認為，「癌因性疲憊症」的不舒服症狀易讓患者想放棄化療，經臨床使用黃耆萃取物，患者明顯獲得改善，也增加存活率，這份臨床試驗結果報告也於去年在歐洲腫瘤學學會發表。

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