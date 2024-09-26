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日本福島五縣食品全面開放 消基會表痛心提三點呼籲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
日本福島5線食品輸台規範放寬 即起上路。圖為示意圖。本報資料照片
日本福島5線食品輸台規範放寬 即起上路。圖為示意圖。本報資料照片

衛福部食藥署昨晚(25日)公告，即日起全面解除日本福島五縣食品輸入管制。解除範圍包括福島縣及茨城、栃木、群馬和千葉等鄰近四縣的野味肉類、蘑菇和漉油菜等進口禁令，前提為需提交輻射檢測、產品產地等證明文件；另取消上述五縣以外產品附加放射性物質檢查報告的規定。

消基會表示，消基會曾表示強烈反對意見，很痛心政府仍作出開放的公告，既然衛福部已公告日本福島五縣食品全面開放，成為定局，為亡羊補牢，消基會提出以下幾點鄭重呼籲：

一、政府主管機關必須持續密集性加強該等地區的農漁牧食品輻射量檢驗，並定期公告周知；一旦發現問題食品，除應立即退運外，更應重新停止進口的作為，以保障國人健康。

二、除了檢驗食品輻射量之外，更要嚴加該等地區的食品產地標示之查察，以杜絕偽標或標示不全的商品滲透台灣，另也讓民眾充分知悉產地標示訊息，而做是否食用之選擇。

三、民眾在購買日本農漁牧食品前，應清楚辨識該等地區商品的產地標示，對於上述認為仍有安全疑慮的該等地區農漁牧商品，慎重考慮是否選買食用。

日本 消基會 福島

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