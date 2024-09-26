巨業客運「3年前也撞死學生」！ 立委揭露駕駛管理評鑑拿最高分

巨業客運施姓司機22日晚間駕駛公車撞上2名走在斑馬線上的東海大學女學生，釀1死1傷，事後被踢爆巨業客運2021年也曾撞死1名嘉陽高中女學生，引發譁然。立法委員何欣純今於立法院交通委員會揭露，2022年市區汽車客運評鑑中，巨業客運在「旅客服務品質與駕駛員管理」竟獲得滿分最高分。

立法院交通委員會今天邀交通部長陳世凱報告相關業務，何欣純質詢表示，近日發生東海大學女學生遭公車撞死的憾事，中央跟地方責無旁貸；同一客運公司3年前也撞死一名嘉陽高中學生，當時的家屬很心痛，對於這次又有學生被撞死又更加悲痛。她並表示，沒想到3年後又有學生合法走在斑馬線被撞死，難道孩子未來走在路上都要穿盔甲？

陳世凱指出，對於這次事件也很悲痛，他自己也有孩子，且作為交通部長責無旁貸。中央法令已經訂定強制停讓法規，這次事件是駕駛該停讓卻沒做到。過去發現強制停讓文化在北部縣市較落實，他在台中也看到一些客貨運業者不一定會停讓，該宣導的部分要一起努力，要讓駕駛不敢不停讓就要有一些執法手段。

何欣純質疑，中央法規努力做了、預算也編了，但地方有跟上嗎？台中市政府每年都有做市區汽車客運營運與服務評鑑報告書 ，5大指標就包括駕駛員管理及安全，但評鑑出來後有追蹤、考核嗎？

她更指出，去年12月公布的2022年台中汽車市區汽車客運評鑑書中，這次肇事的巨業客運竟在「旅客服務品質與駕駛員管理」拿了滿分最高分，但該公司在2021年才撞死一名女學生。

何欣純表示，雖然市區客運業者評鑑是地方自治項目，但交通部應該要求地方後續追蹤落實，有問題就協助解決，交通部不只是扣補助款而已，應該更積極協助解決問題。

陳世凱指出，希望地方對評鑑要更落實，重點是要看出每個業者的問題，而不是每次評鑑分數都很高。現在中央該有的法令都盡量完善中，地方硬體工程要繼續努力，未來要求地方在客運業者跟駕駛管理要更落實。他也說，中市府確實近期改善狀況不好，會繼續要求改善。